Магнітні бурі в серпні 2020 пройдуть вісім разів.

У серпні бурі будуть різні – сильні, середні і слабкі, тому метеозалежні люди можуть відчути фізичний дискомфорт.

В останній місяць літа магнітні бурі будуть чергуватися, змінюючи слабкі коливання магнітного поля середніми. Сильні очікуються лише двічі.

Перші скачки можна буде відчути вже 2 серпня.

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Магнітні бурі в серпні:

2 і 3 серпня – слабка буря;

10 серпня – середня буря;

13 і 14 серпня – слабка буря;

21 і 22 серпня – сильна буря;

29 серпня – середня буря.

Симптоми у метеозалежних людей:

головний біль або мігрень;

високий або низький тиск;

втома організму;

біль у суглобах;

нестабільний емоційний стан;

порушення сну.

Як впоратися з магнітними бурями:

часті прогулянки;

8-годинний здоровий сон;

підтримувати водний баланс і пити щонайменше два літри в день;

відмовитися від шкідливих звичок – паління і алкоголю;

обмежити вживання гострої і жирної їжі, а також кави;

пити трав’яні чаї;

виключити стресові ситуації.

До слова, магнітна буря може тривати кілька годин або днів. Причиною їх появи є відлуння від вибухів на сонці.

Факти ICTV склали календар магнітних бур на 2020 рік для того, щоб метеозалежні люди могли розуміти причину свого самопочуття. Також в ці дні їм варто звернути особливу увагу на своє здоров’я і дотримуватися рекомандацій.