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Факти / Lifestyle

Коли буде Повний Місяць у серпні – дата

Повний Місяць у серпні 2020 року припадає всього один раз – 3 числа, в понеділок, о 19.00. Це 14 день місячного календаря і Місяць перебуватиме у знаку Водолій.

Наступний Повний Місяць буде вже 2 вересня.

Сам день 3 серпня буде досить хорошим і прекрасно підійде для розумової та творчої діяльності.

Однак повний Місяць робить істотний вплив на все живе, що є на Землі.

Цього дня підвищується ризик отримати нові травми, а хронічні хвороби дають про себе знати. Також душевний спокій легко може похитнутися.

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Водночас, в період повного Місяця спостерігається максимальна народжуваність дітей.

В Повний Місяць не можна що-небудь виносити з дому, позичати або віддавати щось, що б “не винести свій Місяць.

Також Повний Місяць – не найкращий час для того, що б почати нові проекти і ухвалювати важливі рішення.

Магнітні бурі у серпні

Магнітні бурі у серпні 2020 пройдуть шість разів.

У серпні бурі будуть різні – сильні, середні і слабкі, тому метеозалежні люди можуть відчути фізичний дискомфорт.

Фото: Dreamstime

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