Із настанням улюбленої пори року дівчатам саме час подумати, який манікюр на літо 2020 пасуватиме найкраще.
Незмінними залишаються тренди на яскраві кольори, квіткові та геометричні орнаменти, головне – вміти стильно поєднувати.
Факти ICTV зібрали 10 трендових ідей літнього манікюру 2020.
Усі кольори веселки
Манікюр не обов’язково повинен бути однотонним – часто буває так, що різноманітність виглядає виграшніше. Міксуйте улюблені кольори та не бійтесь додати об’ємних деталей – ваш манікюр буде унікальним.
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Трендовий синій
Зараз у моді усі відтінки синього: від глибоких тонів до кольору небесної блакиті. Для ефектності зробіть його однотонним або матовим.
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Кавові відтінки
Коричневий колір чудово виглядає як на світлій, так і на засмаглій шкірі. Малюнки чи орнаменти зроблять такий манікюр цікавішим.
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Лаванда
Хоча цей відтінок вважається більш весняним, на засмаглих руках він виглядає дуже красиво. Для різноманіття можна додати блискітки або інший колір.
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Кислотні кольори
Коли ще експериментувати з насиченими кольорами, як не влітку? Трендові зелений, жовтий, помаранчевий та рожевий кислотні кольори зроблять ваше літо яскравішим!
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Класичний нюд
Легкі та майже прозорі відтінки залишаються актуальними в усі пори року. Плюсом такого манікюру є те, що він чудово підійде до будь-якого вбрання.
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Символізм
Тут можна вигадати будь-які варіації: малювати символи пензликом, викласти блискітками або ж зробити їх матовими. Не бійтесь експериментувати!
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Рожеві квіти
Квіткова тема у поєднанні з пастельно-рожевими тонами – один із найжіночніших варіантів манікюру, який виглядає виграшно у сезоні весна-літо. Вдало виглядає поєднання основного кольору та квіткового візерунку на одному нігті.
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Геометрія
Рівні чорні кола на білому або бежевому манікюрі завжди виглядають ефектно. Цього сезону можна відійти від традиції орнаментувати лише один ніготь і розмалювати усі: так манікюр захочеться довше розглядати, і він не скоро набридне.
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Більше блискіток
Охайний манікюр у поєднанні з блискітками завжди виглядає святково. Якщо додати яскравих кольорів, а один ніготь зробити білим, вийде справді приголомшливе втілення літнього манікюру.
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