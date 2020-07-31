Погода у серпні 2020 року буде доволі спекотною та посушливою у першій половині місяця, а після 18 числа в Україні похолоднішає.

На початку місяці стовпчики термометрів коливатимуться в межах від +28º до + 34º. Істотних опадів не прогнозується. У південних, центральних і східних областях погода буде посушлива і спекотна до середини другої декади серпня.

З 18 – 20 числа почнеться похолодання – уночі температура повітря складатиме близько +18º, однак вдень буде до +35º. В останню декаду серпня на територію України найімовірніше почнуть насуватися циклони, які принесуть із собою істотне зниження температури повітря, а також дощі і грози.

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Саме тоді літня спека плавно перейде в осінній холод. Лише мешканці південних і східних областей зможуть трохи довше насолодитися теплим літнім сонечком, але в останніх числах серпня осінь прийде і в ці регіони.

Погода в Україні на липень

Синоптики передбачаються, що погода на липень в Україні буде переважно сонячною. Після сильних дощів, які пройдуть наприкінці червня і на початку липня настане суха і тепла погода.

У південних областях стовпчики термометрів підніматимуться вище +30°. На Закарпатті та у західних областях також буде спекотно – вище +30°.