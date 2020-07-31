ТОП 5 місць для відпочинку в Київській області на вихідні

Київщина чарує та дивує, вона здатна зацікавити навіть вибагливих туристів. Факти ICTV підібрали п’ять маловідомих місць, куди можна поїхати на вихідні.

Печера Геонавт

Від’їхавши від Києва, недалеко від селища Ходосівка, можна знайти єдину в області, досить велику за площею, печеру Геонавт, протяжність якої становить близько 60 метрів. Всередині є 2 тунелі, де всі стіни глиняні та прикрашені древніми візерунками та написами. Загубитися там практично неможливо. Місце чарує своєю красою і масштабами

Адреса: с. Ходосовка, Київська обл

Вхід: вільний

Затоплена церква в Гусинці

У 1972 році під час будівництва Київського водохранилища були затоплені деякі селища. Збереглася лише одна церква, Спасо-Преображенська, 1812 року будівництва.

По приїзду на місце відкривається приголомшливий вид. Невеличка церква в стилі українського бароко височіє в оточенні Дніпра.

Дістатися ближче до церкви можна через побудований міст або влаштувати невелику подорож на моторному човні.

Адреса: Київська область, Канівське водосховище, село Гусинці.

Вхід: вільний

Читайте: Екскурсії на човні під Ржищевом: що подивитися, готелі і ціни

Бананова ферма в Рожнах

Недалеко від Києва, в селі Рожни, збудовані справжні тропіки, де ростуть екзотичні фрукти, такі як ананаси, гранати, банани, кава, мандарини. Загалом близько 50 видів різних тропічних рослин.

Власник збудував ферму тропічних фруктів для комерційних цілей, однак із задоволенням проводить екскурсію. Він розкаже детально про всі види фруктів, покаже, наскільки реально виростити в наших широтах такі екзотичні рослини і дасть можливість придбати саджанці фруктів, які сподобалися.

Адреса: Київська обл, Броварський район, с. Рожни.

Вхід: вільний

Час роботи: 10:00 – 17:00

Пейзажі в Витачеві

Витачів, ще одне мальовниче, пейзажне місце біля Дніпра. Місце славиться своєю історією. Виявленим не так давно могильником ще часів скіфів, поселенням бронзової епохи.

Витачів – чудове місце для сімейного відпочинку або для усамітнення з природою. Круті схили, з яких відкривається захоплюючий вид на Дніпро. Тут, навіть на святкові дні, дуже мало людей.

Адреса: Київська обл, Обухівський район, с. Витачів

Блакитне озеро у Підгірцях

Всього 24 кілометри від Києва, в селі Підгірці, розташоване одне з найбільших пейзажних озер в області.

Місце, де можна чудово провести час з сім’єю, відпочити, позасмагати та накупатися.

В’їзд до самого пляжу платний, або ж можна залишити машину і трохи пройтися до місця призначення.

Адреса: Київська обл., Обухівський район, с. Підгірці.

Вартість: платний в’їзд, 50 гривень з машини.

Нагадамо, що вже відкрилися ВДНГ, парки та сквери і ми писали, де відпочити у Києві після карантину?