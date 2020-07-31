Навчання в Німеччині: які документи потрібні для вступу і ціни

Поки одні вступники готують документи для вступу в українські ВНЗ, інші ж активно шукають і обирають країну для навчання за кордоном.

Серед багатьох особливо популярним вважається навчання в Німеччині. Освіта у цій країні є однією з найякісніших, а ще вона безкоштовна. Але навчання в Німеччині для українців має певні відмінності.

Що потрібно знати перед вступом українським абітурієнтам

Документи до німецьких ВНЗ приймають тільки, якщо у вас є 13 класів середньої освіти. Тому для українських вступників потрібно закінчити у своїй країні 11 класів, а потім провчитися ще два роки в українському ВНЗ.

Цю інформацію потрібно буде підтвердити під час вступу.

Ще одним важливим моментом є знання німецької мови на рівні не нижчому, ніж C1. Якщо ви плануєте вступати на філологічні спеціальності, то мову потрібно знати на рівні C2.

Підготовчі курси: чи потрібно проходити і вартість

Якщо у вас недостатньо високі оцінки, а ви плануєте вступити на бюджетну форму, то німецька освіта пропонує пройти навчання у спеціальному коледжі – Studienkolleg.

Його головне завдання – допомогти іноземним студентам адаптуватися до академічної культури країни та підготувати їх до дисциплін, які вивчатимуться в університеті.

Для вступу у Studienkolleg німецьку мову потрібно знати на рівні B2. Зазвичай, іноземні вступники на першому курсі навчаються у рідній країні, а на другий курс подають документи до коледжу.

Якщо ви обрали державний Studienkolleg, то навчання буде безкоштовним, але вартість студентського внеску коливається від €200 до €400 за семестр. У приватних коледжах за рік доведеться заплатити понад €5 тис.

Які документи потрібні

Для вступу до німецького ВНЗ потрібні:

заявка;

закордонний паспорт;

біографія;

мотиваційний лист (краще німецькою мові, але можна також англійською);

атестат про середню освіту;

довідка з вищого навчального закладу, що підтверджує проходження перших двох курсів навчання;

мовні сертифікати, що підтверджують знання німецької (TestDAF, DSH) або англійської, якщо плануєте навчатися англійською мовою (TOEFL або IELTS).

Подавати пакет документів можна або безпосередньо до навчального закладу, або через сайт UNI-ASSIST. Тут ви також зможете переглянути окремі вимоги до вступу в кожному університеті.

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Віза на навчання у Німеччині

Щоб здобувати освіту в німецькому університеті, потрібно отримати національну візу для студентів. Для цього потрібні такі документи:

закордонний паспорт;

внутрішній паспорт з копією сторінки з особистими даними та копією штампа про реєстрацію за місцем проживання;

три біометричні фотографії 3,5х4,5 см;

поліс медичного страхування;

резюме або біографія;

мотиваційний лист (німецькою мовою);

анкета-заява;

документ, що підтверджує отримання освіти (атестат, диплом);

підтвердження платоспроможності (виписка з рахунку в банку);

запрошення від ВНЗ.

Ціна національної візи категорії D становить €60. Але для оформлення довгострокової студентської візи потрібно підтвердити, що ви можете оплачувати проживання в Німеччині.

Тому на вашому рахунку повинна бути сума з розрахунку приблизно €650 на місяць.

Вартість навчання

Навчання в Німеччині для іноземців безкоштовне у державних університетах за програмами бакалаврату. Але кожного семестру доведеться платити спеціальний внесок, який покриватиме адміністративні витрати. Загалом розмір цих внесків не перевищує €300.

У приватних німецьких ВНЗ вартість навчання за рік становить приблизно від €20 до €30 тис.

Вартість життя у Німеччині

В середньому за кімнату в студентському гуртожитку доведеться заплатити €150-200. Якщо орендувати житло, то ціни стартують від €300.

На громадський транспорт доведеться витрачати приблизно €50-90. Ще до €80 кожного місяця потрібно відкласти на навчальні матеріали, книги, телефон, інтернет.

Витрати на їжу та розваги у місяць можуть сягати €400-500.

Робота для студентів

Студенти з країн, які не входять до ЄС, мають право легально працювати в Німеччині, якщо це вказано у студентській візі.

Якщо такий дозвіл є, то можна працювати 120 повних або 240 неповних днів у році. Неповною вважається робота до чотирьох годин в день, повною – вісім.

В середньому, студенти заробляють за годину роботи від €6 до €12, тому середня зарплатня в місяць становить €400-600.

Ще однією з кращих систем освіти у світі є американська. Саме тому до Штатів щороку приїжджають сотні тисяч іноземних студентів.

Тому у нашому матеріалі ви зможете прочитати, як здобути освіту в США, а також все, що необхідно знати про вступ.