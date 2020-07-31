31 липня віряни вшановують пам’ять преподобного Іоанна Багатостраждального та святого Омеляна.
За народними традиціями, Омелянів день вказував, якою буде погода в грудні. Якщо сьогодні спекотно – грудень буде холодним.
31 липня завершувалися жнива, а люди запрошували священика для освячення інструментів.
Іменини сьогодні відзначають: Афанасій, Іван, Степан, Омелян, Леонтій.
Народні прикмети на 31 липня
- Пожовкле з верхівки до 31 липня листя берези віщує ранню осінь.
- Ялинові шишки знаходяться тільки на верхівках дерев – ознака того, що морози будуть нескоро, не раніше січня.
- Якщо павуки дуже активно плетуть павутиння – до довгої сухої погоди.
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Що не можна робити
- Не рекомендується сьогодні виходити з дому після заходу сонця.
- Не варто підмітати підлогу, щоб не вимести благополуччя і здоров’я.
- Не можна брати і давати гроші в борг.
Про те, які державні свята у 2020 році чекають українців, читайте у матеріалі Фактів ICTV.