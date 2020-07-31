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Факти / Lifestyle

Яке свято сьогодні, 31 липня

31 липня віряни вшановують пам’ять преподобного Іоанна Багатостраждального та святого Омеляна.

За народними традиціями, Омелянів день вказував, якою буде погода в грудні. Якщо сьогодні спекотно – грудень буде холодним.

31 липня завершувалися жнива, а люди запрошували священика для освячення інструментів.

Іменини сьогодні відзначають: Афанасій, Іван, Степан, Омелян, Леонтій.

Народні прикмети на 31 липня

  • Пожовкле з верхівки до 31 липня листя берези віщує ранню осінь.
  • Ялинові шишки знаходяться тільки на верхівках дерев – ознака того, що морози будуть нескоро, не раніше січня.
  • Якщо павуки дуже активно плетуть павутиння – до довгої сухої погоди.

Читайте: Календар свят на серпень 2020

Що не можна робити

  • Не рекомендується сьогодні виходити з дому після заходу сонця.
  • Не варто підмітати підлогу, щоб не вимести благополуччя і здоров’я.
  • Не можна брати і давати гроші в борг.

Про те, які державні свята у 2020 році чекають українців, читайте у матеріалі Фактів ICTV.

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