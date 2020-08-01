На перший день серпня синоптики прогнозують помірно теплу погоду в Україні.

На заході і півночі країни, а також у Вінницькій області очікуються дощі та грози, на решті території – без опадів.

У південний областях – від +26 до +29.

На сході країни температура повітря коливатиметься в межах +22 +26.

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У центрі +22 +25, у північних областях – від +20 до +23.

На заході +20 +24, на Закарпатті сухо, температура підніметься до +25.

У Києві сьогодні грозові дощі, протягом дня +20 +23.

Погода у серпні 2020

На першу половину серпня 2020 синоптики прогнозують досить спекотну погоду.

На початку останнього місяця літа стовпчики термометрів коливатимуться в межах +28 +34, водночас без істотних опадів.

Похолодання вони обіцяють з 18-20 серпня, коли циклон принесе дощі і грози.

Тільки на півдні та сході України тепло протримається довше – до кінця місяця.