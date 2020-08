Crew Dragon з двома астронавтами повернувся на Землю

Капсула Crew Dragon компанії SpaceX вночі 2 серпня успішно відстикувалася від МКС і близько 22.00 за Києвом успішно приводнилася у Мексиканській затоці.

Приблизне місце посадки корабля c астронавтами Дугласом Харлі і Робертом Бенкеном – біля узбережжя штату Флорида.

Астронавтів забере рятувальне судно GO Navigator.

За цією подією можна стежити на каналах NASA і SpaceX.

Читайте: Як відбувся перший приватний політ у космос і коли почнуть возити туристів на МКС

“Thanks for flying @SpaceX.”

???? Current Location: Planet Earth

A 2:48pm ET, @AstroBehnken and @Astro_Doug splashed down, marking the first splashdown of an American crew spacecraft in 45 years. #LaunchAmerica pic.twitter.com/zO3KlNwxU3

— NASA (@NASA) August 2, 2020