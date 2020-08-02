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Crew Dragon з двома астронавтами повернувся на Землю

Капсула Crew Dragon компанії SpaceX вночі 2 серпня успішно відстикувалася від МКС і близько 22.00 за Києвом успішно приводнилася у Мексиканській затоці.

Приблизне місце посадки корабля c астронавтами Дугласом Харлі і Робертом Бенкеном – біля узбережжя штату Флорида.

Астронавтів забере рятувальне судно GO Navigator.

За цією подією можна стежити на каналах NASA і SpaceX.

Читайте: Як відбувся перший приватний політ у космос і коли почнуть возити туристів на МКС

 

Перший приватний політ на МКС

Приватна компанія Ілона Маска SpaceX у співпраці з NASA наприкінці травня 2020 року вперше в історії США транспортувала астронавтів на МКС.

31 травня корабель Crew Dragon успішно пристикувався до Міжнародної космічної станції і двоє американських астронавтів зайшли на її борт.

Місія знаменує собою початок нової ери, в якій NASA закуповуватиме транспортні послуги у комерційного сектора.

Фото: SpaceX

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