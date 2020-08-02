Crew Dragon з двома астронавтами повернувся на Землю

Капсула Crew Dragon компанії SpaceX вночі 2 серпня успішно відстикувалася від МКС і близько 22.00 за Києвом успішно приводнилася у Мексиканській затоці.
Приблизне місце посадки корабля c астронавтами Дугласом Харлі і Робертом Бенкеном – біля узбережжя штату Флорида.
Астронавтів забере рятувальне судно GO Navigator.
За цією подією можна стежити на каналах NASA і SpaceX.
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“Thanks for flying @SpaceX.”
???? Current Location: Planet Earth
A 2:48pm ET, @AstroBehnken and @Astro_Doug splashed down, marking the first splashdown of an American crew spacecraft in 45 years. #LaunchAmerica pic.twitter.com/zO3KlNwxU3
— NASA (@NASA) August 2, 2020
Перший приватний політ на МКС
Приватна компанія Ілона Маска SpaceX у співпраці з NASA наприкінці травня 2020 року вперше в історії США транспортувала астронавтів на МКС.
31 травня корабель Crew Dragon успішно пристикувався до Міжнародної космічної станції і двоє американських астронавтів зайшли на її борт.
Місія знаменує собою початок нової ери, в якій NASA закуповуватиме транспортні послуги у комерційного сектора.
Фото: SpaceX