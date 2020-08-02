Гороскоп на 2 серпня 2020 для всіх знаків зодіаку втішає Риб, милується Дівами і нагадує Скорпіонам, что в мріях жити неможливо.

Овен

Вісімка посохів

Ідеальна карта для Овнів. Вона пропонує їм бути рівно такими, як хочеться, – стрімкими, впертими і впевненими в своїй правоті. Витискайте газ до кінця. Але все ж не забувайте тримати другу ногу десь поряд з гальмом.

Телець

Перевернута Королева пентаклів

День Тельцям сьогодні може зіпсувати заздрість і бажання, щоб все довкола належало їм і було точно таким, як вони хочуть. Перш, ніж неділю буде зіпсовано, візьміть за правило рахувати до п’яти перш, ніж сказати чергове “мій”, “моя”, “моє”, “мої”.

Близнюки

Двійка чаш

Двійка чаш практично віддає всю неділю Близнюкам. Немає для них кращої карти в гороскопі на 2 серпня. Сьогодні вас оточить гармонії і приємна рівновага. З таким настроєм можна братися за що завгодно – і все буде виходити.

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Рак

Вісімка пентаклів

Яку б мету не поставили собі Раки, вони рухаються до неї, вперто і постійно. Єдине, про що варто пам’ятати – намагайтесь залишатись на землі і ставте собі реалістичні очікування. На вас чекає довгий шлях, але він завершиться успіхом, якщо ви не звернете з нього.

Лев

Перевернута Башта

Левам варто бути уважними. Неприємності кружляють довкола, великі й малі, і вам треба бути особливо спритними, щоб вислизнути від них. Вічно вислизати не вийде, але сьогодні вдача ще на вашому боці.

Діва

Імператор

Божевільний, хоч і приємний, сповнений подій день чекає на Дів. І єдиний спосіб не загубитися в ньому – це до всього підходити раціонально (або хоча б намагатися). За можливістю також укладіть все божевілля в чітку структуру. Якщо хтось на таке і здатен, то лише ви.

Терези

Перевернута Вісімка чаш

Терези уникають всього, що їм не подобається, але фокус тут в тому, що реальність реальністю бути не перестає, подобається вона вам чи ні. Наберіться сил і подивіться тому, чого боїтесь, в обличчя.

Скорпіон

Перевернутий Рицар чаш

Замість того, щоб жити реальним життям, Скорпіонів сьогодні тягне вигадувати якісь інші версії реальності і перевіряти, як у них справи там. Це справа хороша, але не така вже безневинна. Адже поки ві там, життя ж тут продовжує іти.

Стрілець

Перевернутий Рицар пентаклів

Стрільців сьогодні ковтає робота або хобі, але зі сторони все частіше здається, що вони просто одержимі, і не вміють поза своєю одержимість жити. Сьогодні неділя – просто відкладіть все і відпочиньте з тими, з ким не бачились весь тиждень. Ви на це заслужили.

Козеріг

Вісімка чаш

До нових висот деруться прямовисною стіною Козероги. Якщо те, що є, набридло, це чудовий спосіб, але послухайте. Буде трохи легше, якщо ви не відкидатимете все одразу, а спиратиметься на той досвід, який отримали, і ті зв’язки, які напрацювали.

Водолій

Дев’ятка посохів

Через занадто амбіційні плани Водолеїв може накривати сумнівами в собі і в тому, чи впораються вони з усім, що навигадували. Впораєтесь, головне – не здавайтесь і продовжуйте, просто просіть про допомогу, коли вона потрібна.

Риби

Повішений

Сьогодні на Риб чекає не дуже цікава і рутинна праця. Але все, що ви витратити сьогодні на нудне, ви одночасно вкладете в своє майбутнє. Це не зробить справи цікавішими, але, може, хоч трохи вас розрадить.

Гороскоп на серпень 2020 буде сприятливим. У перших числах серпня ситуація буде доволі напруженою, однак у другій половині місяця буде багато приємних сюрпризів, люди відчують піднесення, радість та повноту щастя.

Джерело: А как вам такой расклад