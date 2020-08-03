Засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск привітав NASA з поверненням на Землю корабля Crew Dragon.

Про це він написав у своєму Twitter.

– Вітаю SpaceX і NASA з виконанням першого пілотованого польоту Dragon, – написав він.

Congratulations @SpaceX & @NASA on completing first crewed Dragon flight!! ???????? returned. — Elon Musk (@elonmusk) August 2, 2020

Також Маск написав, що коли космічна подорож стане таким самим поширеним явищем, як польоти літаком, майбутнє цивілізації буде забезпечено.

When space travel becomes as common as air travel, the future of civilization will be assured — Elon Musk (@elonmusk) August 2, 2020

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На повернення корабля Crew Dragon також відреагував президент США Дональд Трамп.

– Чудово, що астронавти NASA повернуться на Землю після дуже успішної двомісячної місії. Дякую всім!

Great to have NASA Astronauts return to Earth after very successful two month mission. Thank you to all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 2, 2020

Повернення Crew Dragon

Корабель компанії SpaceX Crew Dragon повернувся на Землю 2 серпня. Капсула успішно відстикувалася від МКС і близько 22.00 за Києвом та успішно приводнилася у Мексиканській затоці.

Місце посадки корабля c астронавтами Дугласом Харлі і Робертом Бенкеном – біля узбережжя штату Флорида.