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Факти / Lifestyle

Crew Dragon повернувся на Землю – реакція Маска та Трампа

Засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск привітав NASA з поверненням на Землю корабля Crew Dragon.

Про це він написав у своєму Twitter.

– Вітаю SpaceX і NASA з виконанням першого пілотованого польоту Dragon, – написав він.

Також Маск написав, що коли космічна подорож стане таким самим поширеним явищем, як польоти літаком, майбутнє цивілізації буде забезпечено.

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На повернення корабля Crew Dragon також відреагував президент США Дональд Трамп.

– Чудово, що астронавти NASA повернуться на Землю після дуже успішної двомісячної місії. Дякую всім!

Повернення Crew Dragon

Корабель компанії SpaceX Crew Dragon повернувся на Землю 2 серпня. Капсула успішно відстикувалася від МКС і близько 22.00 за Києвом та успішно приводнилася у Мексиканській затоці.

Місце посадки корабля c астронавтами Дугласом Харлі і Робертом Бенкеном – біля узбережжя штату Флорида.

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