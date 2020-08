Засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск привітав NASA з поверненням на Землю корабля Crew Dragon.

Про це він написав у своєму Twitter.

Також Маск написав, що коли космічна подорож стане таким самим поширеним явищем, як польоти літаком, майбутнє цивілізації буде забезпечено.

When space travel becomes as common as air travel, the future of civilization will be assured

Читайте: Як відбувся перший приватний політ у космос і коли почнуть возити туристів на МКС

На повернення корабля Crew Dragon також відреагував президент США Дональд Трамп.

Great to have NASA Astronauts return to Earth after very successful two month mission. Thank you to all!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 2, 2020