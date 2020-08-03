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Факти / Lifestyle

День ангела Лідії: привітання в листівках та СМС

День ангела Лідії припадає на 3 серпня. Ім’я походить від назви Лідія – область у Малій Азії. У перекладі з італійської – музична.

З дитинства дівчата на ім’я Ліда дуже допитливі, люблять усе вивчати та досліджувати. Вони активні та енергійні.

У день ангела особливо приємно отримати тепле привітання від близьких, тому ми зібрали для вас найкращі привітання з Днем ангела Лідії.

Привітання у СМС

*****

Твоє ім’я, Лідо, – найкраще з імен,
Яким тебе благословила мати,
І ангел взяв тебе під свій покров,
Щоб до кінця життя оберігати!

Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,
З тобою разом хай сумує і радіє,
Ти вір йому, бо він не підведе,
На нього завжди буде й є надія!

*****

Хай святкове янголятко
Принесе кохання в хатку,
Ліді нашій всі дарунки
Тільки вищого ґатунку.
Посміхайся і радій
Цілий рік на крилах мрій!

*****

Сьогодні настали іменини
У Ліди, найкращої дівчини!
І я тебе, красуне, вітаю,
Любові тобі і радості бажаю.

*****

Лідочко! З днем ангела вітаю,
Всього найкращого бажаю!
Хай буде життя для тебе прекрасне,
А небо завжди буде світле та ясне!

*****

З днем Лідії вітаю,
Здоров’я міцного бажаю.
Щоб щастям життя вирувало,
Все тільки приємне тобі дарувало!

Читайте: Яке свято сьогодні, 3 серпня

Привітання у картинках

День ангела Лідії - привітання в листівках

День ангела Лідії - привітання в листівках

День ангела Лідії – привітання у смс та листівках

День ангела Лідії - привітання в листівках

День ангела Лідії - привітання в листівках

Ми також склали календар свят на серпень, аби не пропустити жодну дату. Хоч їх цього місяця і не багато, проте додатковий вихідний буде 24 серпня -на День незалежності.

Фото: Dreamstime

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