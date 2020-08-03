День ангела Лідії – привітання у смс та листівках

День ангела Лідії припадає на 3 серпня. Ім’я походить від назви Лідія – область у Малій Азії. У перекладі з італійської – музична.
З дитинства дівчата на ім’я Ліда дуже допитливі, люблять усе вивчати та досліджувати. Вони активні та енергійні.
У день ангела особливо приємно отримати тепле привітання від близьких, тому ми зібрали для вас найкращі привітання з Днем ангела Лідії.
Привітання у СМС
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Твоє ім’я, Лідо, – найкраще з імен,
Яким тебе благословила мати,
І ангел взяв тебе під свій покров,
Щоб до кінця життя оберігати!
Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,
З тобою разом хай сумує і радіє,
Ти вір йому, бо він не підведе,
На нього завжди буде й є надія!
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Хай святкове янголятко
Принесе кохання в хатку,
Ліді нашій всі дарунки
Тільки вищого ґатунку.
Посміхайся і радій
Цілий рік на крилах мрій!
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Сьогодні настали іменини
У Ліди, найкращої дівчини!
І я тебе, красуне, вітаю,
Любові тобі і радості бажаю.
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Лідочко! З днем ангела вітаю,
Всього найкращого бажаю!
Хай буде життя для тебе прекрасне,
А небо завжди буде світле та ясне!
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З днем Лідії вітаю,
Здоров’я міцного бажаю.
Щоб щастям життя вирувало,
Все тільки приємне тобі дарувало!
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Привітання у картинках
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