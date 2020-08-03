День ангела Лідії – привітання у смс та листівках

День ангела Лідії припадає на 3 серпня. Ім’я походить від назви Лідія – область у Малій Азії. У перекладі з італійської – музична.

З дитинства дівчата на ім’я Ліда дуже допитливі, люблять усе вивчати та досліджувати. Вони активні та енергійні.

У день ангела особливо приємно отримати тепле привітання від близьких, тому ми зібрали для вас найкращі привітання з Днем ангела Лідії.

Привітання у СМС

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Твоє ім’я, Лідо, – найкраще з імен,

Яким тебе благословила мати,

І ангел взяв тебе під свій покров,

Щоб до кінця життя оберігати!

Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,

З тобою разом хай сумує і радіє,

Ти вір йому, бо він не підведе,

На нього завжди буде й є надія!

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Хай святкове янголятко

Принесе кохання в хатку,

Ліді нашій всі дарунки

Тільки вищого ґатунку.

Посміхайся і радій

Цілий рік на крилах мрій!

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Сьогодні настали іменини

У Ліди, найкращої дівчини!

І я тебе, красуне, вітаю,

Любові тобі і радості бажаю.

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Лідочко! З днем ангела вітаю,

Всього найкращого бажаю!

Хай буде життя для тебе прекрасне,

А небо завжди буде світле та ясне!

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З днем Лідії вітаю,

Здоров’я міцного бажаю.

Щоб щастям життя вирувало,

Все тільки приємне тобі дарувало!

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Привітання у картинках

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