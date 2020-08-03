Гороскоп на 3 серпня 2020 для всіх знаків зодіаку кличе Овнів стрибати в резиночки, Водоліїв – не рубати з плеча, а за Тільцями просто стежить з великою цікавістю.

Овен

Дурень

В новий тиждень стрибніть так, як колись стрибали в резиночки або на перший квадрат класиків. Сьогодні може ставатися багато раптового, в якщо це раптове зустрічати як пригоду, то день в Овнів вийде дивовижно щасливим.

Телець

Справедливість

На Тельців чекає день миттєвої карми. Все хороше і сумнівне, що ви будете робити, негайно до вас повертатиметься, часом подвоюючись при цьому. Гороскоп на 3 серпня пропонує негайно почати вчиняти добре.

Близнюки

Перевернута Сила

Близнюкам не вистачає впевненості в собі. Обставини, люди, та й, що там приховувати, понеділок, обступають з усіх сторін і змушують губитися. Не слухайте їх, слухайте себе і виконуйте свої справи одну за одною, в тому темпі, який зручний вам.

Рак

Перевернута Королева посохів

Невпевненість відчувають Раки, але чим просити про допомогу, пораду або підбадьорення, будуть приховувати це що є сил. Гороскоп на 3 серпня за картами таро дає лише одну пораду: не кидайтесь на тих, хто ставить питання. Це не щоби підловити вас. Люди часто питають просто так.

Лев

Четвірка мечів

Лише понеділок – але Леви вже втомились. Таке буває, іноді краще, що можна зробити на початку тижня – це зібратись з силами і не братись до активних дій. Нагадуйте собі, що все одно найпродуктивніший день тижня за статистикою – вівторок.

Діва

Двійка мечів

Сьогодні Дівам властиво впадати в ступор, як тільки їм потрібно робити вибір. Будь-які, навіть найпростіші варіанти лякають. Краще, що можна зробити з цим – попросити когось обирати за вас або робити це навмання і дивитись, що виходить.

Терези

Перевернута Шістка посохів

Терезам дуже хочеться вкластись на лаврах вже тепер, але повірте, зробивши це, ви не викличете в оточуючих нічого, крім роздратування. Ви хороша людина і знаєте, що робите. Але і вам ще потрібно зростати і багато працювати перш, ніж прийде час паузи на тур аплодисментів.

Скорпіон

Перевернутий Туз посохів

Все здається дуже нудним, і тому Скорпіонам нічого не хочеться робити. Том за гороскопом на 3 серпня головна ваша задача на сьогодні – знайти те, що надихало вас раніше, і зайнятись цим. А ще краще – розібратися, ому натхнення взагалі зникло.

Стрілець

Рицар посохів

Рішення, поспішні і сміливі, приймають сьогодні Стрільці і ні миті не сумніваються, що в них все вийде. Судячи з усього, якось так і є – їхній дикий ентузіазм переконає в правоті будь-якого. Хороший день для ризикованих справ.

Козеріг

П’ятірка посохів

Козерогів тягне перевірити свої сили в зітненні, а тому вони провокують всіх довкола. І в усьому бачать кинутий виклик. Таке трапляється, головне – пам’ятайте, що дружній спаринг і смертельний бій – це дуже різні ситуації. Цільтесь в першу.

Водолій

Трійка мечів

Тиждень Водоліїв починається не кращим чином. Горе і зради близьких людей і вірних друзів кружляють довкола вас. Єдине, що порадить гороскоп на 3 серпня для всіх знаків зодіаку – давайте людям можливість пояснити перш, ніж ображатися на них.

Риби

Четвірка пентаклів

Сьогодні є шанс втратити щось з того, що ви так довго створювали і будували. Будьте уважні, старайтесь не приймати сьогодні важливих рішень і не ризикувати без вагомих приводів. Ваша ціль на сьогодні – зберегти, а не вхопити ще більше.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Для всіх знаків зодіаку гороскоп 2020 на серпень пророкує багато приємних сюрпризів.

Уран, який символізує прагнення вирватися з обмежень і умовностей, переходить у фазу ретроградного руху.

У другій половині серпня люди можуть змінити все, що їх оточує, з’являється бажання протистояти владі, керівництву та конкурентам.

Джерело: А как вам такой расклад