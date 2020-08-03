У понеділок, 3 серпня, на всій території України прогнозують суху і теплу погоду.

Вітер північно-західний з переходом у південно-східний – до 5-10 м/с

На Закарпатті та у південних областях – від +25 до +28.

У центральних та східних регіонах країни температура повітря приблизно однакова – максимум +27.

На півночі переважно +26, місцями не більше +24.

У Києві сьогодні без опадів, вдень – від +24 до +26.

Читайте: Літо до кінця вересня: синоптики дали прогноз на осінь і зиму

Синоптик Наталка Діденко пояснила таку погоду тим, що в Україну прийшов антициклон Claws.

– Із вівторка літо схаменеться, повернеться із осінніх гульок, і температура повітря почне відчутно бігти вгору. Вже з 4 серпня і до кінця тижня очікується у більшості областей +26 +31, лише 5 серпня дещо похолоднішає у західній частині України, – пише вона у соцмережі.

Погода в Україні у серпні 2020

Синоптики прогнозують, що перша половина серпня 2020 буде досить спекотною. Температура повітря коливатиметься в межах +28 +34, водночас – без істотних опадів.

Однак уже з 18-20 серпня очікується похолодання. Циклон принесе дощі і грози.

Тільки у південних і східних областях України тепло протримається до кінця місяця.