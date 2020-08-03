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Факти / Lifestyle

Працює швидше за нервову систему: надихнувшись Зоряними війнами, вчені створили електронну шкіру

Співробітники Національного університету Сінгапуру розробили “електронну шкіру”, яка функціонує за допомогою штучного інтелекту.

Один см² такої шкіри покритий сотнею крихітних датчиків. Вона здатна обробляти інформацію швидше, ніж нервова система людини і розпізнає від 20 до 30 різних текстур.

Також шкіра дає користувачеві можливість читати шрифт Брайля з точністю понад 90%.

ЧитайтеРецензія на фільм Зоряні війни: Скайвокер. Сходження. Ти не ти, коли джедай

Керівник дослідницької групи Бенджамін Ті На розповів, що на створення технології вчених надихнув п’ятий епізод Зоряних війн, в якому Люк Скайвокер втрачає праву руку і отримує механічний протез, який зовсім не відрізняється від справжньої кінцівки.

Новий фільм за вселенною Зоряних війн

Новозеландський режисер Тайка Вайтіті стане співавтором нового фільму Зоряних війн.

Він уже був режиссером у всесвіті Зоряних війни – саме ідеї Тайки вкладені у фінал першого сезону серіалу Мандалоріан.

Вайтіті отримав Оскар 2020 за фільм Кролик Джорджо.

Джерело: El Mundo

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