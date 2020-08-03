У вівторок, 4 серпня, сухо і сонячно на всій території України.

У південних і центральних регіонах потеплішає до +31, на сході +30.

На півночі України – від +26 до +31, у західних областях +27.

У Києві сухо, вночі 13-15, а вдень 29-31 вище нуля.

У середу, 5 серпня, синоптики теж прогнозують суху погоду.

Температура практично не зміниться: +31 – на півдні та у центрі, +30 – на півночі і сході, на заході – до +27.

У столиці без опадів, температура вночі в діапазоні 13-15 градусів тепла, вдень підвищиться до +31.

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У четвер, 6 серпня, спека посилиться, всюди сухо.

На півдні країни +35, у центральних регіонах місцями до +34, на сході +32.

У північних областях в середньому +30, на заході +28.

На Закарпатті температура підвищиться до +31.

У Києві суха погода, вночі 16-18, вдень 29-31 градус тепла.

У п’ятницю, 7 серпня, українці й далі насолоджуватимуться сухою та спекотною погодою.

У південних областях – від +32 до +35, у центрі – до +34, на сході +33, на півночі +31.

На заході температура коливатиметься у діапазоні +26 +30.

У Києві без дощу, вночі 17-19, вдень потеплішає до +31.

Погода у серпні 2020

Перша половина серпня 2020 буде спекотною. Температура коливатиметься в межах +28 +34, без істотних опадів.

Проте 18-20 серпня циклон принесе похолодання – з дощами та грозами.

Лише на півдні та сході тепло протримається до кінця місяця.