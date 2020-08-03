3 серпня у багатьох країнах відзначають незвичайне свято – День кавуна. Він з’явився в США як національне свято, оскільки саме американці їдять кавунів більше за всіх у світі.
У народному календарі – це День Онисима або Онуфрія Мовчазного і Семена-Літопроводця.
Вважалося, що 3 серпня в другій половині дня починається осінь. Зазвичай в цей час сіяли озимі та збирали урожай яблук. Водночас на Онисима бажано всю роботу виконувати мовчки.
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Іменини сьогодні святкують: Ганна, Лідія, Євген, Іван, Петро, Федір, Онисим, Онуфрій і Семен.
Народні прикмети на 3 серпня
- Гроза на Онисима – осінь буде теплою і затяжною.
- Великі купи на мурашниках – зима буде холодною.
- Сильна роса – до неврожаю льону.
- Сороки голосно кричать 3 серпня – до теплої зими.
Що не можна робити 3 серпня
- Заборонено багато розмовляти.
- Уникайте сварок, інакше на найближчі сім днів удача відвернеться.
- Не можна в цей день нікому розповідати про свої заручини.
- Бажано не торкатися до гострих предметів – якщо порізатися, рана довго гоїтиметься.
Усі великі православні свята, які будуть до кінця літа, дивіться у церковному календарі на серпень 2020.