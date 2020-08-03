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Факти / Lifestyle

Яке свято сьогодні, 3 серпня

3 серпня у багатьох країнах відзначають незвичайне свято – День кавуна. Він з’явився в США як національне свято, оскільки саме американці їдять кавунів більше за всіх у світі.

У народному календарі – це День Онисима або Онуфрія Мовчазного і  Семена-Літопроводця.

Вважалося, що 3 серпня в другій половині дня починається осінь. Зазвичай в цей час сіяли озимі та збирали урожай яблук. Водночас на Онисима бажано всю роботу виконувати мовчки.

Читайте: Церковні свята, пости та поминальні дні – календар на 2020 рік

Іменини сьогодні святкують: Ганна, Лідія, Євген, Іван, Петро, ​​Федір, Онисим, Онуфрій і Семен.

Народні прикмети на 3 серпня

  • Гроза на Онисима – осінь буде теплою і затяжною.
  • Великі купи на мурашниках – зима буде холодною.
  • Сильна роса – до неврожаю льону.
  • Сороки голосно кричать 3 серпня – до теплої зими.

Що не можна робити 3 серпня

  • Заборонено багато розмовляти.
  • Уникайте сварок, інакше на найближчі сім днів удача відвернеться.
  • Не можна в цей день нікому розповідати про свої заручини.
  • Бажано не торкатися до гострих предметів – якщо порізатися, рана довго гоїтиметься.

Усі великі православні свята, які будуть до кінця літа, дивіться у церковному календарі на серпень 2020.

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