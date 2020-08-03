3 серпня у багатьох країнах відзначають незвичайне свято – День кавуна. Він з’явився в США як національне свято, оскільки саме американці їдять кавунів більше за всіх у світі.

У народному календарі – це День Онисима або Онуфрія Мовчазного і Семена-Літопроводця.

Вважалося, що 3 серпня в другій половині дня починається осінь. Зазвичай в цей час сіяли озимі та збирали урожай яблук. Водночас на Онисима бажано всю роботу виконувати мовчки.

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Іменини сьогодні святкують: Ганна, Лідія, Євген, Іван, Петро, ​​Федір, Онисим, Онуфрій і Семен.

Народні прикмети на 3 серпня

Гроза на Онисима – осінь буде теплою і затяжною.

Великі купи на мурашниках – зима буде холодною.

Сильна роса – до неврожаю льону.

Сороки голосно кричать 3 серпня – до теплої зими.

Що не можна робити 3 серпня

Заборонено багато розмовляти.

Уникайте сварок, інакше на найближчі сім днів удача відвернеться.

Не можна в цей день нікому розповідати про свої заручини.

Бажано не торкатися до гострих предметів – якщо порізатися, рана довго гоїтиметься.

Усі великі православні свята, які будуть до кінця літа, дивіться у церковному календарі на серпень 2020.