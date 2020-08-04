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Факти / Lifestyle

Audi вибачилася за “вульгарну” рекламу. На ній зображена дитина з бананом

Німецька компанія Audi вибачилася за свою рекламу, в якій багато хто знайшов сексуальний підтекст.

На ній зображена дівчинка з бананом біля машини.

Також на ній розміщений слоган “Дозволь своєму серцю битися частіше — в кожному аспекті”.

Користувачі відзначили, що дівчинка зображена з фалічним символом в руці і відзначили, що вона стоїть в небезпечному положенні, тому що водій її не бачить.

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Audi ухвалила рішення не видаляти рекламу. Представники компанії написали, що чують людей, але вони піклуються про дітей.

У Audi додали, що нікого не хотіли образити. Компанія не буде використовувати це фото і проведе перевірку щодо рекламної кампанії.

Audi

Реклама Disney

У 2019 році Disney відкликали свою рекламу з YouTube через скандал з дитячою порнографією.

Він розгорівся після викриваючого відео блогера Метта Уотсона, який помітив, що алгоритми

YouTube дозволяють педофілам спілкуватися один з одним, обмінюватися контактною інформацією та посиланнями на дитячу порнографію.

Він продемонстрував під роликом коментарі користувачів з таймкодами, де діти приймають пози, які можна інтерпретувати як непристойні.

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