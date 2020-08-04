У місячному календарі стрижок на серпень 2020 буде багато сприятливих днів. Однак для того, щоб після процедури волосся стало рости швидше і було шовковистим потрібно точно знати, в який день відвідати майстра.

Кожен місячний день по-своєму впливає на стан волосся. Правильно підібрати день для стрижки допоможе місячний календар стрижок на серпень 2020.

Місячний астропрогноз на 1 серпня

Вдалий день для стрижки, сприятливими будуть будь-які маніпуляції з волоссям. Щоб результат вас приємно здивував, варто записатися до перевіреного майстра.

Місячний астропрогноз на 2 серпня

Вплив на загальний стан волосся буде сприятливим. Однак варто уникати складних фарбувань і відмовитися від яскравих фарб.

Місячний астропрогноз на 3 серпня

Нейтральний день для маніпуляцій з волоссям. На якість волосся стрижка ніяк не вплине, але загальний стан здоров’я може погіршитися.

Місячний астропрогноз на 4 серпня

Вдалий день для фарбування в яскраві відтінки. Не варто боятися експериментувати, можна сміливо втілювати в життя божевільні ідеї.

Місячний астропрогноз на 5 серпня

Невдалий день. Після стрижки може з’явитися лупа, а загальний стан волосся зіпсується. Краще перенести візит до майстра на інший день.

Місячний астропрогноз на 6 серпня

Варто відмовитися від будь-якого складного фарбування. Краще присвятити цей день лікувальним процедурам за волоссям.

Читайте: Сонячні та місячні затемнення 2020: які сюрпризи очікувати цього року

Місячний астропрогноз на 7 серпня

Відвідати майстра рекомендується власникам тонкого і пошкоджених волосся. У цей день добре займатися оздоровчими та загальнозміцнюючими процедурами.

Місячний астропрогноз на 8 серпня

Стрижка в цей день допоможе посилити харизму, додасть сил і здоров’я. Також це буде хороший день і для фарбування, проте перевагу варто віддати натуральним відтінкам.

Місячний астропрогноз проти 9 серпня

Нейтральний день для стрижки. Однак до майстра варто йти тільки тоді, коли хочете призупинити ріст волосся.

Місячний астропрогноз на 10 серпня

Стрижка в цей день якомога краще підкреслить вашу справжню красу. Все буде складатися сприятливо і ви побачите себе з іншого боку.

Місячний астропрогноз на 11 серпня

Щоб домогтися бажаного результату, варто належну увагу приділити процедурам, які поліпшують загальний стан волосся. Стрижка в цей день допоможе налагодити відносини з близькими.

Місячний астропрогноз на 12 серпня

Щоб поліпшити загальне самопочуття варто пофарбувати волосся в світлі відтінки, стрижка в цей день принесе багато радості.

Місячний астропрогноз на 13 серпня

Нейтральний день для стрижки волосся. Більше часу варто приділити саме домашньому догляду, корисними будуть маски з натуральних інгредієнтів.

Місячний астропрогноз на 14 серпня

Небезпечний день для стрижки. Будь-які маніпуляції з волоссям можуть негативно позначитися на психічному здоров’ї.

Місячний астропрогноз на 15 серпня

Стрижка та фарбування в цей день може добре позначитися на загальному самопочутті. Правильно підібрані відтінки підкреслять образ і додадуть харизми.

Місячний астропрогноз на 16 серпня

Стрижка в цей день може доставити вам чимало клопотів. Після процедури можливі труднощі з укладанням волосся і наданням їм форми.

Місячний астропрогноз на 17 серпня

Нейтральний день для стрижки волосся. У цей день варто відмовитися від фарбування, особливо якщо майстер робитиме вам процедуру вперше.

Місячний астропрогноз на 18 серпня

Хороший день для візиту до майстра. Стрижка в цей день додасть вам впевненості і зробить більш привабливою.

Місячний астропрогноз на 19 серпня

Для того щоб підкреслити образ варто заздалегідь продумати, яку саме стрижку хочеться зробити. Візит до майстра в цей день буде вдалим.

Місячний астропрогноз на 20 серпня

Один з найбільш сприятливих днів для стрижки. Вдалим також буде і будь-яке фарбування. Не варто боятися експериментів в цей день.

Місячний астропрогноз на 21 серпня

Успішно пройде навіть найскладніша процедура. Можна сміливо записуватися до улюбленого майстра і не боятися кардинальних змін.

Місячний астропрогноз на 22 серпня

Стрижка в цей день допоможе прискорити зріст волосся і поліпшити його загальний стан. Щоб не довелося шкодувати про зміну іміджу, варто заздалегідь продумати бажану довжину.

Місячний астропрогноз на 23 серпня

Корисними будуть різні оздоровчі процедури. Фарбування також будуть вдалими, проте повністю змінювати колір волосся не варто.

Місячний астропрогноз на 24 серпня

Хороший день для стрижки. Процедура посприяє поліпшенню відносин з коханим.

Місячний астропрогноз на 25 серпня

Невдалий день для стрижки. Волосся може швидко зіпсуватися. Фарбування також варто перенести на більш сприятливий день.

Місячний астропрогноз на 26 серпня

Якщо ви хочете щоб ефект від стрижки протримався довше, варто перенести процедуру. Для цілісності образу можна підкреслити імідж і фарбуванням.

Місячний астропрогноз на 27 серпня

Фарбування в цей день буде невдалим. Волосся швидко втратить колір і потьмяніє. Краще цей день присвятити лікувальним процедурам.

Місячний астропрогноз на 28 серпня

Стрижка в цей день надасть волоссю позитивний вплив. Будуть добре відновлюватися кінчики, а пасма виглядатимуть шовковистими.

Місячний астропрогноз на 29 серпня

Вдалими будуть фарбування і тонування. Від складних маніпуляцій з волоссям варто відмовитися.

Місячний астропрогноз на 30 серпня

Хороший день для яскравих стрижок і фарбувань. Не варто боятися експериментів, особливо якщо йдете до перевіреного майстра.

Місячний астропрогноз на 31 серпня

Стрижка в цей день принесе матеріальне благополуччя. Фарбування 31 серпня допоможе привернути увагу протилежної статі.

Загалом у місячному календарі на серпень 2020 буде багато сприятливих днів. В останньому місяці літа у багатьох складатимуться відносини з колегами. Покращиться розумова діяльність.