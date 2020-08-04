День ангела Марії: привітання в листівках і картинках

День ангела Марії відзначають кілька разів на рік, зокрема і 4 серпня.

Але вітати усіх Марій можна також і 8 січня, 19 та 25 лютого, 14 квітня, 20 і 22 червня, 28 серпня, 21 вересня, 14 жовтня та 4 грудня.

Ім’я має давньоєврейське походження й означає бажана. А от ангелом-охоронцем та покровителем імені є сама Пресвята Богородиця.

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Якщо серед ваших близьких і друзів є маленькі та дорослі Марії, привітайте їх теплою листівкою або картинкою.

Загалом у серпні на українців чекає багато святкових дат, з якими можна буде вітати один одного. Так, на останній літній місяць припадає три Спаси – Медовий, Яблучний і Горіховий.

Крім того, згідно з церковним календарем на серпень, 28 числа православні християни відзначатимуть одне з найбільших свят – Успіння Пресвятої Богородиці.