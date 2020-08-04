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Факти / Lifestyle

Яке свято сьогодні, 4 серпня

4 серпня українські віряни згадують святу Марію Магдалину.

Марія Магдалина – одна із найвідоміших святих жінок Церкви Христової. Католики згадують її як блудницю, а от православні вважають справжнім провісником миру та любові.

Саме Марія Магдалина стала свідком воскресіння Ісуса Христа та першою повідомила про це апостолам, після чого решту життя займалася проповідуванням.

4 серпня 2020 року – свято, іменини, прикмети на 4 серпня 2020

Традиційно цього дня українські господині розпочинали займатися заготовками із ягід: у народі 4 серпня називали Ягідницею.

Іменини святкують: Марія, Михайло, Олексій, Зіна.

Читайте: Церковні свята, пости та поминальні дні – календар на 2020 рік

Народні прикмети і традиції

  • Ховаються павуки – буде дощ.
  • Густий ранковий туман – чекай сонячної погоди.
  • Гроза – до хорошого врожаю пшениці.
  • Жаби ховаються у воду – буде сонячно, але якщо сидять на суші – чекай негоди.

Що не можна робити сьогодні

  • Якщо гроза – на вулицю краще не виходити.
  • Працювати у полі та по господарству.

Для зручності Факти ICTV публікували церковний календар на серпень 2020, де зібрано багато свят останнього місяця літа.

Головне церковне свято місяця – Успіння Пресвятої Богородиці, яке відзначають 28 серпня.

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