4 серпня 2020 року – свято, іменини, прикмети на 4 серпня 2020

4 серпня українські віряни згадують святу Марію Магдалину.

Марія Магдалина – одна із найвідоміших святих жінок Церкви Христової. Католики згадують її як блудницю, а от православні вважають справжнім провісником миру та любові.

Саме Марія Магдалина стала свідком воскресіння Ісуса Христа та першою повідомила про це апостолам, після чого решту життя займалася проповідуванням.

Традиційно цього дня українські господині розпочинали займатися заготовками із ягід: у народі 4 серпня називали Ягідницею.

Іменини святкують: Марія, Михайло, Олексій, Зіна.

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Народні прикмети і традиції

Ховаються павуки – буде дощ.

Густий ранковий туман – чекай сонячної погоди.

Гроза – до хорошого врожаю пшениці.

Жаби ховаються у воду – буде сонячно, але якщо сидять на суші – чекай негоди.

Що не можна робити сьогодні

Якщо гроза – на вулицю краще не виходити.

Працювати у полі та по господарству.

Для зручності Факти ICTV публікували церковний календар на серпень 2020, де зібрано багато свят останнього місяця літа.

Головне церковне свято місяця – Успіння Пресвятої Богородиці, яке відзначають 28 серпня.