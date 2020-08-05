День ангела Ганни: привітання в СМС і картинках

День ангела Ганни святкують 5 серпня. Це ім’я має давньоєврейське походження й означає благодь, милість Божа.
За іншими тлумаченнями воно може також означати гарна, мила, симпатична, добра.
А ще це ім’я – одне з найпоширеніших у Європі і одне з найшанованіших у християнстві.
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Привітання з днем ангела Ганни у картинках та СМС зібрали Факти ICTV.
Я тебе вітаю, мила Ганно,
Бо ангел твій святкує іменини,
Від рідних я бажаю радості й тепла,
щоб доля ніжно цілувала щогодини!
***
Ганнусю хочу привітати,
Здоров’я, щастя побажати,
щоб мрії здійснились твої,
А ще безхмарних, теплих днів!
***
У День ангела Ганнусі бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я
І хай тебе оберігає Бог!
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З Днем ангела святої Ганни
Прийми мої сердечні привітання,
Хай покровителька твоя з небес,
Благословить душі і тіла процвітання!
Загалом на останній літній місяць припадає багато церковних свят. Згідно з церковним календарем на серпень, православні християни відзначатимуть три Спаси – Медовий, Яблучний і Горіховий.
А на 28 серпня припадає ще одне велике свято – Успіння Пресвятої Богородиці.