День ангела Ганни: привітання в СМС і картинках

День ангела Ганни святкують 5 серпня. Це ім’я має давньоєврейське походження й означає благодь, милість Божа.

За іншими тлумаченнями воно може також означати гарна, мила, симпатична, добра.

А ще це ім’я – одне з найпоширеніших у Європі і одне з найшанованіших у християнстві.

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Привітання з днем ангела Ганни у картинках та СМС зібрали Факти ICTV.

Я тебе вітаю, мила Ганно,

Бо ангел твій святкує іменини,

Від рідних я бажаю радості й тепла,

щоб доля ніжно цілувала щогодини!

***

Ганнусю хочу привітати,

Здоров’я, щастя побажати,

щоб мрії здійснились твої,

А ще безхмарних, теплих днів!

***

У День ангела Ганнусі бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я

І хай тебе оберігає Бог!

***

З Днем ангела святої Ганни

Прийми мої сердечні привітання,

Хай покровителька твоя з небес,

Благословить душі і тіла процвітання!

Загалом на останній літній місяць припадає багато церковних свят. Згідно з церковним календарем на серпень, православні християни відзначатимуть три Спаси – Медовий, Яблучний і Горіховий.

А на 28 серпня припадає ще одне велике свято – Успіння Пресвятої Богородиці.