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Galaxy Note 20 і Note 20 Ultra: Samsung представила нові флагмани

Компанія Samsung представила нові флагмани Galaxy Note 20 і Note 20 Ultra. Онлайн-презентація пройшла на YouTube-каналі компанії.

– Це не смартфон, яким ви його собі уявляли. Це повноцінний комп’ютер у вашій кишені, – запевняють розробники.

Ціни на нові смартфони починатимуться від $1 000.

Характеристики Galaxy Note 20:

  • Базова версія має 6,7-дюймовий Full HD дисплей з частотою оновлення екрану 60 Гц.
  • Смартфон отримав процесор SoC Exynos 990.
  • Оперативна пам’ять – 8 Гб.
  • Вбудована пам’ять – 256 Гб.
  • Ємність акумулятора 4 300 мАг з підтримкою швидкої і бездротової зарядки.

У смартфона три об’єктива 64+12+12 Мп і трикратний гібридний зум.

Читайте: Тепер з 5G: Samsung випустив оновлені версії Galaxy A71 и A51

Характеристики Galaxy Note 20 Ultra: 

  • Galaxy Note 20 Ultra різниться збільшеним дисплеєм до 6,9 дюймів з кадровою частотою 120 Гц.
  • Оперативна пам’ять – 12 Гб.
  • вбудована пам’ять – 256/512 Гб.
  • Ємність акумулятора також трохи більша – 4 500 мАг.

Замість об’єктива на 64 Мп камера буде на 108 Мп з можливістю запису 8К-відео.

Смартфони від Google

У понеділок, 3 серпня, технологічний гігант офіційно анонсував Pixel 4A. Також Google оголосив про вихід на ринок ще двох моделей – Pixel 4A 5G та Pixel 5.

Дві моделі з 5G будуть доступні цієї осені, а Pixel 4A вже доступний для передзамовлень в онлайн-магазині Google за ціною $349.

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