Компанія Samsung представила нові флагмани Galaxy Note 20 і Note 20 Ultra. Онлайн-презентація пройшла на YouTube-каналі компанії.
– Це не смартфон, яким ви його собі уявляли. Це повноцінний комп’ютер у вашій кишені, – запевняють розробники.
Ціни на нові смартфони починатимуться від $1 000.
Характеристики Galaxy Note 20:
- Базова версія має 6,7-дюймовий Full HD дисплей з частотою оновлення екрану 60 Гц.
- Смартфон отримав процесор SoC Exynos 990.
- Оперативна пам’ять – 8 Гб.
- Вбудована пам’ять – 256 Гб.
- Ємність акумулятора 4 300 мАг з підтримкою швидкої і бездротової зарядки.
У смартфона три об’єктива 64+12+12 Мп і трикратний гібридний зум.
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Характеристики Galaxy Note 20 Ultra:
- Galaxy Note 20 Ultra різниться збільшеним дисплеєм до 6,9 дюймів з кадровою частотою 120 Гц.
- Оперативна пам’ять – 12 Гб.
- вбудована пам’ять – 256/512 Гб.
- Ємність акумулятора також трохи більша – 4 500 мАг.
Замість об’єктива на 64 Мп камера буде на 108 Мп з можливістю запису 8К-відео.
Смартфони від Google
У понеділок, 3 серпня, технологічний гігант офіційно анонсував Pixel 4A. Також Google оголосив про вихід на ринок ще двох моделей – Pixel 4A 5G та Pixel 5.
Дві моделі з 5G будуть доступні цієї осені, а Pixel 4A вже доступний для передзамовлень в онлайн-магазині Google за ціною $349.