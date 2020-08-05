Гороскоп на 5 серпня 2020 для всіх знаків зодіаку відсипає Овнам апатію, Водоліям радість, а Дівам – сумніви у людях.

Овен

Четвірка чаш

На середину тижня Овнам може почати здаватися, що все набридло і ні в чому нема сенсу. Що літо браковане, сонце якесь ніби сонце і персики якісь не ті. Трохи апатії – це нормально, але пам’ятайте, що сезон персиків недовгий і скоро вже закінчиться літо. Не пропустіть його за своєю нудьгою.

Телець

Рицар пентаклів

Дуже хороший день, щоб Тельці змогли вкласти ще одну цеглину в підмурок свого майбутнього. Пам’ятайте про те, що для успіху іноді потрібні не шанси і щасливі випадки, а просто багато старанної праці. Сьогодні за гороскопом на 5 серпня на вас чекає саме вона.

Близнюки

Маг

Сили волі, які випала сьогодні Близнюкам, і справді вистачило б на двох людей. Найкраще, що ви можете зробити з нею – не витратити на випадкові і неважливі речі. Вас сьогодні осяюють ідеї, ви сьогодні здатні на велике. Хай це велике буде важливим.

Рак

Перевернута П’ятірка мечів

Раки сьогодні завмруть на порозі складної і важкої ворожнечі, яка принесе горе і печаль одразу всім сторонам конфлікту. Спробуйте першими поступитись, якщо це можливо. Якщо ні, намагайтесь якомога скоріше виключити себе з ситуації. Вам ця ворожнеча не потрібна.

Лев

Дев’ятка пентаклів

Найважливіше для Левів за гороскопом на 5 серпня 2020 за картами таро – не забути про те, що завжди залишається щось, що можна зробити. Так, іноді хочеться зупинитись, похвалити себе за те, чого ви досягли. Якщо дуже хочеться, хай сьогодні буде такий день. Але лише сьогодні – а завтра знову ставайте до роботи.

Діва

Перевернутий Король чаш

Діви люблять бачити в людях найкраще, але сьогодні будьте обережними. Занадто багато хто хочуть маніпулювати вами і використати у власних цілях. Не згоджуйтесь допомагати всім і кожному і оцінюйте людей не лише за словами, а й за минулими вчинками.

Терези

Вісімка посохів

Зазвичай Терези все зважують двічі, але сьогодні гороскоп на 5 серпня пропонує вам просто іти туди, куди потягне доля. Прислухайтесь до своїх поривів і якщо хочете сказати так – кажіть, а не думайте про можливі ризики.

Скорпіон

Четвірка мечів

Скорпіонам краще за все провести середу у тиші та спокої, якщо це можливо. Екватор робочого тижня може бути складним, але намагайтесь все одно знайти трохи часу на себе і знизити темп.

Стрілець

Імператриця

Карта творчої енергії випала Стрільцям. А отже, сьогодні найкращий день, щоб щось створити – текст, мелодію, компанію, майбутню дитину, хай навіть проблеми на рівномі місці. Що завгодно, лише пам’ятайте: що б ви не створили сьогодні, воно залишиться з вами на тривалий час.

Козеріг

Перевернута Трійка посохів

Сьогодні багато що може розладнатися і піти не так. Це не ваша провина. Пам’ятайте, що не все в житті ви можете контролювати. Деякі речі просто стаються, і краще, що ви можете зробити – перечекати складний день.

Водолій

Сонце

З усіх сторін хороший день чекає сьогодні на Водоліїв. І справа навіть не в тому, що все складатиметься саме собою. Ні, ви прокинетесь одразу з відчуттям, що все буде добре, і світ чудовий. І саме таким він сьогодні для вас і буде.

Риби

Рицар чаш

Рибам сьогодні варто згадати, що добре бачить лише серце – і іти за ним. Відключіть на час логіку і холодний розрахунок. НАйкращі рішення сьогодні ви зробите, якщо будете обирати серцем.

Гороскоп на серпень

Відома українська астролог Марина Скаді поділилася із Фактами ICTV докладним гороскопом на серпень 2020 та розповіла, чого варто очікувати знакам зодіаку в останньому місяці літа.

На початку серпня ситуація буде доволі напруженою, однак у другій половині місяця буде багато приємних сюрпризів, люди відчують радість та повноту щастя.

Найбільш вигідним місяць стане для Близнюків, Стрільців та Риб.

Джерело: А как вам такой расклад