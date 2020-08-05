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Факти / Lifestyle

Листівки з днем ангела Віталія

День ангела Віталія святкують кілька разів на рік, зокрема і 5 серпня. Іменини у них будуть ще 7 жовтня.

Ім’я походить від давньоримського Віталіс, що означає життєвий, повний життєвих сил.

Преподобний чернець Віталій заповідав бути терпимими та не засуджувати ближнього, яким би грішником той не був.

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Факти ICTV зібрали кращі листівки з днем ангела Віталія, щоб ви могли привітати власників цього імені.

День ангела Віталія 2020: привітання у листівках

День ангела Віталія 2020: привітання у листівках

День ангела Віталія 2020: привітання у листівках

День ангела Віталія 2020: привітання у листівках

День ангела Віталія 2020: привітання у листівках

У церковному календарі на серпень 2020 багато великих свят. Головне з них – Успіння Пресвятої Богородиці, який відзначається 28 серпня.

Йому присвячено багатоденний Успенський піст. Він починається 14 серпня (Медовий Спас) і закінчується 27 серпня.

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