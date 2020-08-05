Погода на 5 серпня 2020 в Україні – прогноз погоди на сьогодні

Погода 5 серпня в Україні буде сонячною на більшій частині території. У західних областях очікуються опади.

На сході суха і спекотна погода-вдень до + 29°, вночі до +13°.

На заході місцями дощі. Температура вночі до + 16°, вдень до +32°. У Тернопільській, Львівській, Закарпатській та Івано-Франківській областях будуть опади.

На півдні синоптики прогнозують ясну і спекотну погоду без опадів. Температура вночі до + 18°, вдень до +32°.

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На півночі також буде жарко, вдень сонячно і без опадів. Температура вночі до + 16°, вдень до +31°.

У центрі синоптики обіцяють суху і сонячну погоду у всіх областях: температура вночі до + 15°, вдень до +31°.

У Києві очікується тепла і хмарна погода. Вдень температура повітря прогріється до + 31°, ввечері термометри покажуть до +16°.

Погода у серпні в Україні

Погода в серпні 2020 буде спекотною і посушливою в першій половині місяця, а після 18 числа в Україну прийде похолодання.

На початку місяця стовпчики термометрів коливатимуться в межах від + 28° до + 34°. У південних, центральних і східних областях погода буде посушлива і спекотна до середини другої декади серпня.