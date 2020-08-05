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Потенційно небезпечний астероїд пролетить біля Землі – о котрій годині

5 серпня потенційно небезпечний астероїд 2009 PQ1 пролетить в півтора десятках мільйонів кілометрів від Землі.

За розрахунками NASA, діаметр астероїда складає від 84 до 190 метрів. Для порівняння: середня довжина футбольного поля становить близько 100 метрів.

Фахівці американського космічного агентства оцінюють, що мінімальна відстань, на яку астероїд 2009 PQ1 може наблизитися до Землі це 13,2 млн км.

Цей фактор дозволяє віднести небесне тіло до потенційно небезпечних астрономічних об’єктів.

Максимальне зближення астероїда і Землі відбудеться 5 серпня о 20.35.

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Наближення астероїда

Астероїд відкрили 14 серпня 2009 року, тому в назві міститься ця дата. Він відноситься до Аполлонів – астероїдів, орбіти яких перетинають орбіту Землі.

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