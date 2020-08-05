Міжнародний день світлофора щороку святкують 5 серпня. Дату обрали невипадково, адже саме у цей день у 1914 році з’явився перший світлофор у місті Клівленд.

У нього було лише два кольори – червоний і зелений. А коли він перемикав кольори, то видавав звуковий сигнал.

Перший триколірний світлофор з жовтим кольором з’явився у 1920 році в Детройті. Перший світлофор в Україні був встановлений у 1936 році у Харкові.

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З нагоди Міжнародного дня світлофора топ-5 найбільш незвичних світлофорів світу підготували для вас Факти ICTV.

На дивні світлофори багата Німеччина. Так, на вулицях Берліна можна побачити світлофор, на якому зображений велосипед, червоне серце та жовта зірка.

Берлінський ампельман також є одним із найвідоміших сигналів світлофора. Замість звичайного кола на ньому зображений чоловік, який світиться зеленим кольором, коли рух дозволено.

Є унікальні світлофори з зображенням Бетховена в німецькому містечку Бонн.

А от світлофори для закоханих є у Відні.

У австралійському місті Меріборо світлофор прикрашає Мері Поппінс.

Однак День світлофора – не єдине неофіційне свято, яке відзначають в останній літні місяць. Так, згідно з календарем неофіційних свят, на 19 серпня припадає Всесвітній день фотографії.

Тому не забудьте привітати у цей день всіх причетних зі святом. Адже фотографія сьогодні посідає особливе місце в житті кожного з нас і є не просто відображенням дійсності, а й справжнім мистецтвом.