5 серпня відзначається незвичайне свято – Міжнародний день світлофора.

Дата обрана через те, що саме 5 серпня 1914 року в США з’явився перший світлофор.

Тоді на світлофорі були лише два кольори – червоний і зелений, а під час перемикання він видавав звук.

Однак, найперший регулюючий рух прилад був винайдений у 1868 році в Лондоні, але тоді він вибухнув і поранив людину.

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Через 50 років над світлофором попрацювали і запатентували.

Також сьогодні відзначається церковне свято на честь Почаївської ікони Божої матері. Вже понад 400 років вона знаходиться в Почаївській Лаврі в Тернопільській області.

Ікона вважається чудотворною і може зцілювати важкі хвороби.

Ще в цей день шанували пам’ять Трохима, Феофіла і тринадцяти мучеників.

Іменини 5 серпня відзначають: Андрій, Анна, Віталій, Михайло, Трохим і Федір.

Що не можна робити 5 серпня

Спати довше звичайного

Матюкатися

Ламати дерево калини

Ходити вдень в поле

Прикмети 5 серпня

Роса – до гарної погоди

Приснився хліб – до сварки

Церковні свята в Україні

В Україні є багато свят. Вони діляться на офіційні, неофіційні і церковні.

Головним днем в церковному календарі є Великдень. Від нього залежать дати перехідних свят. Більшість цих дат пов’язані з життям Ісуса Христа і Пресвятої Богородиці.

Факти ICTV склали церковний календар на 2020 рік, який покаже всі важливі дати.