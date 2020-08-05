5 серпня відзначається незвичайне свято – Міжнародний день світлофора.
Дата обрана через те, що саме 5 серпня 1914 року в США з’явився перший світлофор.
Тоді на світлофорі були лише два кольори – червоний і зелений, а під час перемикання він видавав звук.
Однак, найперший регулюючий рух прилад був винайдений у 1868 році в Лондоні, але тоді він вибухнув і поранив людину.
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Через 50 років над світлофором попрацювали і запатентували.
Також сьогодні відзначається церковне свято на честь Почаївської ікони Божої матері. Вже понад 400 років вона знаходиться в Почаївській Лаврі в Тернопільській області.
Ікона вважається чудотворною і може зцілювати важкі хвороби.
Ще в цей день шанували пам’ять Трохима, Феофіла і тринадцяти мучеників.
Іменини 5 серпня відзначають: Андрій, Анна, Віталій, Михайло, Трохим і Федір.
Що не можна робити 5 серпня
- Спати довше звичайного
- Матюкатися
- Ламати дерево калини
- Ходити вдень в поле
Прикмети 5 серпня
- Роса – до гарної погоди
- Приснився хліб – до сварки
Церковні свята в Україні
В Україні є багато свят. Вони діляться на офіційні, неофіційні і церковні.
Головним днем в церковному календарі є Великдень. Від нього залежать дати перехідних свят. Більшість цих дат пов’язані з життям Ісуса Христа і Пресвятої Богородиці.
Факти ICTV склали церковний календар на 2020 рік, який покаже всі важливі дати.