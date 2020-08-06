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Факти / Lifestyle

$5 млн за танці: Forbes склав рейтинг найдорожчих зірок TikTok

Журнал Forbes вперше склав рейтинг найбільш оплачуваних зірок соціальної мережі TikTok.

Журналісти відзначають, що монетизація відео у соцмережі тільки починає набирати популярності.

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Перше місце

Еддісон Рей Істерлінг

Її доходи склали $5 млн. Рей рекламує Reebok і Daniel Wellington. Також є представником бренду одягу American Eagle. Має власну лінію косметики.

@addisonre♬ Musical.ly – oldmuserss

Друге і третє місце

Сестри Чарлі та Діксі Д’амеліо

Дівчата заробили $4 млн і $2,9 млн відповідно. Рекламували Паризький тиждень моди для Prada, мають власний бренд одягу.

@charlidameliomorphe 2 is officially out! go to @morpheofficial for details & watch our unboxing video on my YT channel to see more!  ##morphe2 ##morphe2xcharlidixie♬ original sound – charlidamelio

Четверте місце

Лорен Грей

Її дохід становить $2,6 млн і у неї найбільша фан-база серед всіх тіктокерів.

@lorengray???? date @brooketaylorkier♬ original sound – basic_adrian

Також у рейтингу є Джош Річардс з $1,5 млн, Майкл Ле ($1,2 млн) та Спенсер Ікс ($1,2 млн).Вони рекламують Oreo і Sony.

Microsoft передумала купувати TikTok

Microsoft зупинила переговори щодо придбання китайської соціальної мережі TikTok.

Зробили це після заяви президента США Дональда Трампа, що він не підтримує таку угоду. Cоцмережа може збирати дані про американських користувачів і передавати їх китайській владі, заявив він.

Джерело: Forbes

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