Журнал Forbes вперше склав рейтинг найбільш оплачуваних зірок соціальної мережі TikTok.

Журналісти відзначають, що монетизація відео у соцмережі тільки починає набирати популярності.

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Перше місце

Еддісон Рей Істерлінг

Її доходи склали $5 млн. Рей рекламує Reebok і Daniel Wellington. Також є представником бренду одягу American Eagle. Має власну лінію косметики.

Друге і третє місце

Сестри Чарлі та Діксі Д’амеліо

Дівчата заробили $4 млн і $2,9 млн відповідно. Рекламували Паризький тиждень моди для Prada, мають власний бренд одягу.

Четверте місце

Лорен Грей

Її дохід становить $2,6 млн і у неї найбільша фан-база серед всіх тіктокерів.

Також у рейтингу є Джош Річардс з $1,5 млн, Майкл Ле ($1,2 млн) та Спенсер Ікс ($1,2 млн).Вони рекламують Oreo і Sony.

Microsoft передумала купувати TikTok

Microsoft зупинила переговори щодо придбання китайської соціальної мережі TikTok.

Зробили це після заяви президента США Дональда Трампа, що він не підтримує таку угоду. Cоцмережа може збирати дані про американських користувачів і передавати їх китайській владі, заявив він.

Джерело: Forbes