Журнал Forbes вперше склав рейтинг найбільш оплачуваних зірок соціальної мережі TikTok.
Журналісти відзначають, що монетизація відео у соцмережі тільки починає набирати популярності.
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Перше місце
Еддісон Рей Істерлінг
Її доходи склали $5 млн. Рей рекламує Reebok і Daniel Wellington. Також є представником бренду одягу American Eagle. Має власну лінію косметики.
@addisonre♬ Musical.ly – oldmuserss
Друге і третє місце
Сестри Чарлі та Діксі Д’амеліо
Дівчата заробили $4 млн і $2,9 млн відповідно. Рекламували Паризький тиждень моди для Prada, мають власний бренд одягу.
@charlidameliomorphe 2 is officially out! go to @morpheofficial for details & watch our unboxing video on my YT channel to see more! ##morphe2 ##morphe2xcharlidixie♬ original sound – charlidamelio
Четверте місце
Лорен Грей
Її дохід становить $2,6 млн і у неї найбільша фан-база серед всіх тіктокерів.
@lorengray???? date @brooketaylorkier♬ original sound – basic_adrian
Також у рейтингу є Джош Річардс з $1,5 млн, Майкл Ле ($1,2 млн) та Спенсер Ікс ($1,2 млн).Вони рекламують Oreo і Sony.
Microsoft передумала купувати TikTok
Microsoft зупинила переговори щодо придбання китайської соціальної мережі TikTok.
Зробили це після заяви президента США Дональда Трампа, що він не підтримує таку угоду. Cоцмережа може збирати дані про американських користувачів і передавати їх китайській владі, заявив він.
Джерело: Forbes