У суботу, 8 серпня, синоптики прогнозують дощі та грози в частині західних областей – Чернівецькій, Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській.
На решті території України – сухо і спекотно.
На півдні країни температура підвищиться до +35, у східних регіонах – від +29 до +33.
У центрі +31 +35, на півночі +27 +29.
У західних областях – від +25 до +31.
У Києві без опадів, вночі 17-19, вдень 25-27 градусів тепла.
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У неділю, 9 серпня, спека трохи спаде, дощі і грози очікуються на заході, а також у Житомирській і Вінницькій областях.
На півдні +31, на сході і в центрі +29, у північних областях максимум +27.
У західних областях – від +24 до +27.
У столиці сухо, вночі 15-17, вдень 25-27 вище нуля.
Погода в серпні 2020
Перша половина серпня 2020 року, за прогнозами синоптиків, буде досить спекотною й сухою.
Коливання температури повітря можливі в діапазоні +28 +34, водночас без істотних дощів.
Похолодання слід очікувати з 18-20 серпня, коли циклон принесе дощі і грози.
Але продовжити літо можна на відпочинку в південних областях України, де буде тепло до кінця місяця.