У суботу, 8 серпня, синоптики прогнозують дощі та грози в частині західних областей – Чернівецькій, Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській.

На решті території України – сухо і спекотно.

На півдні країни температура підвищиться до +35, у східних регіонах – від +29 до +33.

У центрі +31 +35, на півночі +27 +29.

У західних областях – від +25 до +31.

У Києві без опадів, вночі 17-19, вдень 25-27 градусів тепла.

Читайте: Сухо та спека до +35: прогноз погоди на тиждень в Україні (КАРТА)

У неділю, 9 серпня, спека трохи спаде, дощі і грози очікуються на заході, а також у Житомирській і Вінницькій областях.

На півдні +31, на сході і в центрі +29, у північних областях максимум +27.

У західних областях – від +24 до +27.

У столиці сухо, вночі 15-17, вдень 25-27 вище нуля.

Погода в серпні 2020

Перша половина серпня 2020 року, за прогнозами синоптиків, буде досить спекотною й сухою.

Коливання температури повітря можливі в діапазоні +28 +34, водночас без істотних дощів.

Похолодання слід очікувати з 18-20 серпня, коли циклон принесе дощі і грози.

Але продовжити літо можна на відпочинку в південних областях України, де буде тепло до кінця місяця.