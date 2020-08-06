Гороскоп на 6 серпня 2020 для всіх знаків зодіаку оточує Раків плітками, Стрільців таємницями, а з Дівами відверто говорить про тиранів та лідерів.

Овен

Суд

Овнам сьогодні випаде можливість подивитися на все з нової сторони. На себе в тому числі, і якщо вам захочеться після цього щось змінити – змінюйте. Все, що ви візьметесь покращити, вийде.

Телець

Перевернутий Туз посохів

Четвер за гороскопом на 6 серпня буде для Тельців повним нудьги та апатії. Можливо, вас просто нічого не радує, але також можливо, що ви просто вигоріли. Занадто викладались в попередні дні. Сьогодні дайте собі час перепочити.

Близнюки

Сімка чаш

На Близнюків чекає метушливий день, і буде він таким в основному з вини самих Близнюків. Ви не знаєте, що обрати, і навіть після того, як вибір зроблено, постійно переживаєте про те, чи правильне рішення прийняли. ВІдкладіть всі важливі рішення на день, а якщо це неможливо, повторюйте: прийняте рішення важливіше за правильне.

Рак

Паж мечів

Довкола Раків кружляють плітки, чутки і новини, хай сумнівного походження, але дуже цікаві. Постарайтесь не потонути в захопливих репостах, нотатках, теоріях і гороскопах на 6 серпня. Інакше вони витіснять з четеверга решту життя.

Лев

Перевернута Четвірка пентаклів

Леви добре вміють зберігати те, чого досягли і що заробити. Але тепер це вміння грає їм на шкоду. Озирніться: можливо, ви тримаєтесь за стабільність так міцно, що закрили всі шанси і навіть мінімальний ризик. Можливо, час прийняти, що іноді, дещо, можна і втратити.

Діва

Королева посохів

Сьогодні Діи все хочуть взяти під контроль, і під їхнім керівництвом все стає краще і виходить ніби саме собою. Найголовніше – не захоплюйтесь і слідкуйте за тим, щоб з лідера не перетворитись на тирана.

Терези

Двійка мечів

Складне рішення мають прийняти Терези, і обидва варіанти здається їм недостатньо хорошими. Ви бачите і ризики, і вигоду. Але ні те, ні інше не переважує. Почекайте. Завтра може з’явитися третій, кращий вибір. Поспішати тут ні до чого.

Скорпіон

Перевернута Імператриця

Намагаючись піклуватись про близьких людей, Скорпіони їх сьогодні випадково пригнічують. Відступіть, дайте оточуючим трохи більше свободі, і те піклування, яке хотіли витратити на них, витратьте на себе. Вам також потрібна ласка і відпочинок.

Стрілець

Луна

Стрільцям здається, що їх сьогодні переслідують таємниці, і що від них приховано забагато. Від цього вони стають нервовими і тривожними і схильні додумувати те, чого не знають. Спробуйте так не робити і просто питати про те, в чому не впевнені.

Козеріг

Колісниця

ПІсля довгого затишшя сьогодні Козероги відчувають і бажання щось робити, і силу, потрібну для цього. Уперед: беріть життя під контроль і виконуйте те, чого завжди хотіли, і про що думали вже давно.

Водолій

Перевернута Вісімка мечів

Якщо раніше Водоліям здавалось, що вони в пастці, настав час роззирнутись ще раз. Сьогодні вам можуть відкритися геть нові способі вирішення проблем. Головне, перестаньте бачити в собі жертву і просто уважно подивіться по сторонах.

Риби

Верховна жриця

Риби сміливо можуть купувати сьогодні лотерейні квитки і ставити на перегонах, така сильна в них інтуїція в цей четвер. Не питайте себе, чому або навіщо так думаєте. Просто говоріть і робіть перше, що спадає на думку. Скоріш за все, ви бубеде праві.

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Джерело: А как вам такой расклад