Instagram Reels: у відеосервісу TikTok з’явився конкурент

У популярній соцмережі з’явилася нова функція Інстаграм Рілс (Instagram Reels), яка має скласти конкуренцію китайському відеосервісу TikTok.

– Інстаграм Рілс – це новий спосіб створювати й знаходити короткі й розважальні відео в Інстаграм, – йдеться у блозі компанії.

Відтепер користувачі, оновивши додаток до останньої версії, зможуть записувати 15-секундні ролики з додатковими можливостями.

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Серед інструментів, які пропонує соцмережа для створення роликів – таймер (зворотній відлік), ефекти, додавання музики, вирівнювання (плавність) та швидкість відео.

Користувачі Instagram зможуть поширювати такі відеоролики як публічно, так і в приватних повідомленнях.

Можлива заборона TikTok в США

Через загрозу надання особистих даних американських користувачів уряду Китаю, в США можуть заборонити TikTok – популярний відеосервіс з мільйонами коротких розважальних роликів.

На початку липня про це висловився держсекретар Майк Помпео, а незабаром ідею підтримав і президент США Дональд Трамп.

Він назвав попередню дату закриття роботи додатку – 15 вересня.

Джерело: Instagram