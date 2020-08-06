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Факти / Lifestyle

Коли День шахтаря України 2020 – дата

День шахтаря в Україні традиційно святкують 30 серпня.

Цього дня заведено вітати працівників вугільної промисловості країни.

Факти ICTV розповідають історію свята шахтарів.

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День шахтаря України 2020 – дата та історія

Символом Дня шахтаря став Олексій Стаханов, який у 1935 році побив рекорд у видобутку вугілля за одну робочу зміну.

Після розпаду Радянського Союзу свято продовжили святкувати в Росії, Білорусі, Естонії та Казахстані.

В Україні День шахтаря офіційно було встановлено у 1993 році.

Чимало міст на Донбасі у День шахтаря також відзначають і день міста.

Календар свят на липень 2020

У повному  календарі свят на липень 2020 зібрано усі важливі дати другого місяця літа.

У липні 2020 українці працюватимуть 23 дні, вихідних у цьому місяці – лише вісім.

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