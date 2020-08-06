День шахтаря України 2020 – дата та історія

День шахтаря в Україні традиційно святкують 30 серпня.
Цього дня заведено вітати працівників вугільної промисловості країни.
Факти ICTV розповідають історію свята шахтарів.
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Символом Дня шахтаря став Олексій Стаханов, який у 1935 році побив рекорд у видобутку вугілля за одну робочу зміну.
Після розпаду Радянського Союзу свято продовжили святкувати в Росії, Білорусі, Естонії та Казахстані.
В Україні День шахтаря офіційно було встановлено у 1993 році.
Чимало міст на Донбасі у День шахтаря також відзначають і день міста.
Календар свят на липень 2020
У повному календарі свят на липень 2020 зібрано усі важливі дати другого місяця літа.
У липні 2020 українці працюватимуть 23 дні, вихідних у цьому місяці – лише вісім.