Горіховий Спас має кілька назв – Третій Спас, Хлібний або Спас на полотні, але завжди припадає на 29 серпня. У 2020 році – це субота.

Перший Спас (Маковія) – 14 серпня, Другий (Яблучний) – 19 серпня, а Третій (Горіховий) завершує цикл свят.

З ним пов’язують завершення жнив і дозрівання горіхів. 29 серпня наші предки пекли хліб з борошна нового врожаю. Звідси друга назва – Хлібний.

Лінуватися в цей день – гріх великий, тому що потрібно збирати урожай і робити заготовки на зиму.

До речі, в народі кажуть, якщо в цьому році хороший урожай горіхів, то хліб не вродить, а в наступному буде все навпаки.

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Календар церковних свят

У календарі церковних свят 2020 на серпень припадає два неперехідних дванадесятих свята: 19 серпня – Преображення Господнє або Яблучний Спас і 28 серпня – Успіння Богородиці.

Також у серпні є багатоденний Успенський піст, який починається 14 серпня і закінчується 28 серпня.