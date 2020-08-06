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Погода в Україні на 6 серпня (КАРТА)

Синоптики прогнозують, що 6 серпня погода в Україні буде хмарною з проясненнями і спекотною.

У західних регіонах країни очікується хмарна з проясненнями погода. Температура вдень 28°-32°, вночі 14°-18°.

У північних областях також буде досить ясна погода. Повітря прогріється до 33° вдень і 18° вночі.

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У Центрі України хмарно з проясненнями. Стовпчики термометрів покажуть 30°-33° вдень і 13°-18° вночі.

У східних регіонах ясна погода, без опадів. Температура вдень 33°-35°, вночі 15°-18°.

Жителям південних областей варто приготуватися до досить ясної погоди, опади теж не прогнозуються. Повітря прогріється до 35° вдень і 21° вночі.

Погода на 6 серпня 2020 в Україні – прогноз погоди на сьогодні

Прогноз погоди на осінь і зиму

Погода восени 2020 і взимку 2021 очікується тепліше, ніж зазвичай.

Літо затримається в Україні і закінчиться в кінці вересня.

Також українців чекає тепла зима.

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