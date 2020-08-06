Преображення Господнє у католиків – історія і традиції свята

Преображення Господнє у католиків припадає на четвер, 6 серпня. Православні християни відзначають свято 19 серпня.
Преображення Господнє є одним з найбільших церковних свят у році.
У народі це свято нарікли Яблучним спасом. Його приурочили до збору врожаю яблук. Також є ще одна назва – Другий спас.
Історія свята
Згідно з писанням Євангелії, подія Преображення відбулася напередодні голгофських страждань Христа.
Ісус вирушив на гору Фавор разом зі своїми учнями – Яковом, Петром та Йоаном. На горі Господь почав молитися, а учні, втомлені після дороги, заснули.
Прокинувшись, вони побачили Христа, який вже преобразився: його обличчя сяяло, а одяг став білосніжним та блискучим.
Поруч з Господом стояли пророки Ілля та Мойсей.
Саме у момент преображення Христос дав змогу трьом апостолам побачити поєднання двох проявів у собі – людського та божественного.
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Традиції Яблучного спасу
Згідно традицій, священнослужителі надягають на службу білі вбрання, адже саме таким став одяг Господа.
Вони символізують вічне Божественне світло.
Після служби освячують фрукти: яблука, груші, виноград, сливи перед тим, як їсти.
Згідно з переказами, на знак подяки Господу, люди приносили до Єрусалимського Храму грона винограду та злаки.
У серпні буде ще кілька важливих церковних свят, а також багатоденний Успенський піст, який починається 14 серпня і закінчується 27 серпня.
Ми склали календар церковних свят на серпень 2020, аби не пропустити жодного свята.