Преображення Господнє у католиків – історія і традиції свята

Преображення Господнє у католиків припадає на четвер, 6 серпня. Православні християни відзначають свято 19 серпня.

Преображення Господнє є одним з найбільших церковних свят у році.

У народі це свято нарікли Яблучним спасом. Його приурочили до збору врожаю яблук. Також є ще одна назва – Другий спас.

Історія свята

Згідно з писанням Євангелії, подія Преображення відбулася напередодні голгофських страждань Христа.

Ісус вирушив на гору Фавор разом зі своїми учнями – Яковом, Петром та Йоаном. На горі Господь почав молитися, а учні, втомлені після дороги, заснули.

Прокинувшись, вони побачили Христа, який вже преобразився: його обличчя сяяло, а одяг став білосніжним та блискучим.

Поруч з Господом стояли пророки Ілля та Мойсей.

Саме у момент преображення Христос дав змогу трьом апостолам побачити поєднання двох проявів у собі – людського та божественного.

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Традиції Яблучного спасу

Згідно традицій, священнослужителі надягають на службу білі вбрання, адже саме таким став одяг Господа.

Вони символізують вічне Божественне світло.

Після служби освячують фрукти: яблука, груші, виноград, сливи перед тим, як їсти.

Згідно з переказами, на знак подяки Господу, люди приносили до Єрусалимського Храму грона винограду та злаки.

У серпні буде ще кілька важливих церковних свят, а також багатоденний Успенський піст, який починається 14 серпня і закінчується 27 серпня.

Ми склали календар церковних свят на серпень 2020, аби не пропустити жодного свята.