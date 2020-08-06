Сонячне затемнення 2027 – дата і де дивитися

Сонячне затемнення 2027 буде одним із наймасштабніших астрономічних явищ протягом наступних років.

2 серпня 2027 року люди зможуть побачити повне затемнення Сонця, яке протриває 6 хвилин і 20 секунд.

Астрономи зазначають, що сонячне затемнення 2027 буде найтривалішим з 1991 року і до 2114.

Читайте: Любовний гороскоп для всіх знаків зодіаку на 2020 рік

Унікальності явищу додає те, що Місяць, який закриє собою Сонце, відкине свою тінь на Землю.

Уже визначено країну, де сонячне затемнення 2027 буде видно найкраще – Єгипет, зокрема Долина царів.

Також за явищем можна буде споглядати в Марокко, Алжирі, Тунісі, Лівії, Саудівській Аравії та Ємені.

Сонячні та місячні затемнення 2020

У 2020 році перелік сонячних та місячних затемнень був досить великим.

У кінці року, 14 грудня, астрономи прогнозують повне сонячне затемнення.

Повна фаза буде помітною у країнах Південної Америки.

Джерело: Forbes