День Хіросіми або Всесвітній день боротьби за заборону ядерної зброї відзначається щорічно 6 серпня.

6 серпня 1945 року, створена США атомна бомба, була кинута на японське місто Хіросіму.

Наказ про бомбардування підписав американський президент Гаррі Трумен.

Бомбардування мало не стільки військовий характер, скільки було випробуванням нового виду зброї.

Віряни вшановують пам’ять мучеників благовірних князів Бориса і Гліба. Вони стали першими руськими святими, які були канонізовані Руською та Константинопольською церквою. Борис та Гліб – молодші сини святого рівноапостольного князя Володимира.

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Іменини: Христина, Гліб, Давид, Анатолій, Славомір, Яків.

Народні прикмети на 6 серпня:

Якою буде погода сьогодні, такою самою вона буде протягом серпня.

Якщо помітите, що курчата притискаються до курки, то це до затяжних дощів.

Якщо чайки сідають часто на воду, то це до дощів.

Якщо захід сонця ясний, то до кінця літа не буде опадів.

Що не можна робити 6 серпня:

Не варто позичати сусідам сіль та хліб. Проте можна, якщо вони заплатять за це хоча б монету.

Не змітайте крихти зі столу рукою.

Якщо у цей отримаєте зарплату, то не витрачайте ні копійки протягом доби.

Церковні свята в Україні

В Україні є багато свят. Вони діляться на офіційні, неофіційні і церковні.

Головним днем в церковному календарі є Великдень. Від нього залежать дати перехідних свят. Більшість цих дат пов’язані з життям Ісуса Христа і Пресвятої Богородиці.

Факти ICTV склали церковний календар на 2020 рік, який покаже всі важливі дати.