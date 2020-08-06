Які країни мають ядерну зброю і чому Україна відмовилась від неї

6 серпня 1945 року літаки США скинули атомну бомбу на японське місто Хіросіма, загинуло понад 70 тис. людей. У пам’ять про це світова спільнота вирішила цей день року відзначати, як Всесвітній день боротьби за заборону ядерної зброї.

Після атаки на Хіросіму, другу бомбу скинули на місто Нагасакі. У наступні роки, понад 200 тис. людей померли від різних хвороб, спричинених радіацією.

Нині у світі ядерну зброю мають дев’ять країн на трьох континентах Північній Америці, Європі та Азії. Свого часу вона була і у Африці.

Ракети можуть базуватись як на землі, так і на морі в кораблях чи підводних човнах. У СРСР були навіть ядерні міномети – самохідки Піон, які могли стріляти такими зарядами.

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Нині, країни стримують від використання ядерної зброї, паритет – якщо одна з ядерних країн запустить ядерні ракети, її знищать інші країни цією ж зброєю.

Хто володіє ядерною зброєю

93% ядерного потенціалу є у США та Росії. За даними Асоціації з контролю озброєнь, росіяни мають біля 7 тис. ядерних зарядів, в американців є 6,8 тис. зарядів. Обидві країни мають, як стаціонарні балістичні ракети, так і невеликі тактичні заряди, які можуть використовуватись.

У Європі є дві країни з ядерною зброєю – Велика Британія та Франція. У них сумарно 580 зарядів та ракет. Британці використовують їх на чотирьох субмаринах, тоді як їх сусіди мають наземні та повітряні ракети.

Найсекретніші дані про свої запаси має Китай. За непідтвердженими даними, у них біля 500 ракет, які можна запускати з літаків, кораблів або залізничних платформ.

Індія має на озброєнні 120 ядерних боєголовок та міжконтинентальні ракети серії Агні. Вони летять на відстань до 5 тис. км.

Їх сусіди з Пакистану також розробили свою ядерну програму у середині 80-х. Нині у них є 130 боєголовок малої та середньої дії.

Найбільш засекреченим є Ізраїль. Країна не розкриває чи є у неї ядерні заряди, але і не спростовує цієї інформації. За даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження миру у них є 50-60 ядерних зарядів.

Країни, які хочуть ядерну зброю

Іран та Північна Корея третє десятиліття знаходяться під санкціями ООН через розробки ядерної зброї. Північні корейці, за даними Асоціації з контролю озброєнь, мають уже 10 ракет.

Іранську ядерну програму вимагає згорнути США та Ізраїль. Останні кілька разів бомбили АЕС Бушер, де за їх даними, триває розробка.

Країни, які відмовились від ядерної зброї

Після розпаду Радянського Союзу в 1991 році Україна отримала третій за величиною ядерний арсенал у світі. Але за три роки від нього відмовились. 176 міжконтинентальних балістичних ракет та стратегічні бомбардувальники, які здатні нести ядерну зброю передали РФ.

Україна підписала Будапештський меморандум, згідно з яким, РФ, США та Велика Британія мають гарантувати територіальну цілісність України. Нині цей меморандум не працює.

Також від радянського запасу ядерної зброї відмовилась Білорусь та Казахстан.

У 1990-х відмовилась від 10 розроблених ракет і Південно-Африканська республіка.

Переговори про ядерне роззброєння

У 80-х РФ і США підписали договір щодо подальшого скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь (СНО-III).

Термін дії угоди закінчується в лютому 2021 року. Його можна продовжити ще на п’ять років.

США хочуть підписати новий тристоронній договір за участю Китаю, який розширює свій ядерний арсенал. Китай відмовився говорити про ядерне роззброєння.

Також не беруть участь у них Індія, Пакистан, Ізраїль та європейські країни.