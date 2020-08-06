6 серпня Христини відзначають день ангела. Ім’я з давньогрецької мови перекладається як християнка.

Ще з самого дитинства Христина проявляє доброту, розум, вразливість, ніжність і лагідність. Вона болісно реагує на зауваження і різкі висловлювання.

Христина завжди впевнена, що її робота гідна нагород і визнання.

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Факти ICTV підготували найкращі привітання в СМС і картинках з Днем ангела Христини.

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Сьогодні настали іменини

В Христини, найкращої дівчини!

І я тебе, красуне, вітаю,

Любові тобі і радості бажаю.

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В День Ангела, Христю, бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я,

І хай тебе оберігає Бог!

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Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела, Христинко,

Прийми привітання!

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Хай кожен твій день буде схожий на диво,

А доля хай буде безмежно щаслива,

Хай здійсняться всі мрії і задуми всі,

І все у житті буде на висоті!

Церковні свята в Україні

Українці щорічно відзначають безліч свят. Вони діляться на офіційні, неофіційні і церковні.

Головним святом в календарі є Великдень. Від неї залежать дати перехідних свят. Більшість цих дат пов’язані з життям Ісуса Христа.

Факти ICTV склали церковний календар на 2020 рік, який покаже всі важливі дати.