6 серпня Христини відзначають день ангела. Ім’я з давньогрецької мови перекладається як християнка.
Ще з самого дитинства Христина проявляє доброту, розум, вразливість, ніжність і лагідність. Вона болісно реагує на зауваження і різкі висловлювання.
Христина завжди впевнена, що її робота гідна нагород і визнання.
Читайте: Календар неофіційних свят на 2020 рік
Факти ICTV підготували найкращі привітання в СМС і картинках з Днем ангела Христини.
***
Сьогодні настали іменини
В Христини, найкращої дівчини!
І я тебе, красуне, вітаю,
Любові тобі і радості бажаю.
***
В День Ангела, Христю, бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я,
І хай тебе оберігає Бог!
***
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З днем ангела, Христинко,
Прийми привітання!
***
Хай кожен твій день буде схожий на диво,
А доля хай буде безмежно щаслива,
Хай здійсняться всі мрії і задуми всі,
І все у житті буде на висоті!
Церковні свята в Україні
Українці щорічно відзначають безліч свят. Вони діляться на офіційні, неофіційні і церковні.
Головним святом в календарі є Великдень. Від неї залежать дати перехідних свят. Більшість цих дат пов’язані з життям Ісуса Христа.
Факти ICTV склали церковний календар на 2020 рік, який покаже всі важливі дати.