День будівельника 2020 випадає на 9 серпня. Дату святкують щорічно у другу неділю серпня.

Указ про заснування свята був підписаний Леонідом Кучмою. Це сталося в 1993 році.

Цю дату відзначають будівельники і працівники промисловості будматеріалів.

Якщо у вас є знайомі або родичі, які працюють на будівництві або організовують цей процес, то обов’язково привітайте їх зі святом. Це може бути електронна листівка у меседжер, телефонний дзвінок або СМС.

Факти ICTV підготували найкращі СМС до Дня будівельника 2020.

Хай на Ваше професійне свято,

Буде у Вас радощів багато.

І здоров’я у житті хай буде,

А за роботу Вам дякують люди.

Хай буде щастя, гроші, робота,

А від держави (керівництва) хай буде турбота.

Хай регулярно надходить зарплата,

І добре все буде – і в будні, і в свята!

***

Якщо хтось тай щось будує,

Тоді він чогось вартує!

Щиро вітаємо з Днем будівельника!

***

Ми живемо всі в будинках,

І не думаєм про те,

Хто зробив ці надбудови,

Хто створив це все усе.

Будівельник, наш ти милий,

Ми вітаєм всі тебе,

Ти герой наш всенародний,

Всі цілуємо тебе!

* * *

Щасливе майбутнє країні

Будуймо!

Величні будівлі для неї

Муруймо!

І в бізнесі завжди вершин

Досягаймо!

Зі святом сьогодні всіх зодчих

Вітаймо!

Календар свят на 2020 рік

В Україні щорічно відзначаються різноманітні свята. Їх розділяють на державні і неофіційні.

Перша категорія дарує українцям додаткові вихідні і відзначається на загальнонаціональному рівні, а друга просто нагадує про важливі професії або дні в історії.

Повний календар свят на 2020 рік дивіться у матеріалі Фактів ICTV.