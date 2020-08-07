День будівельника 2020 випадає на 9 серпня. Дату святкують щорічно у другу неділю серпня.
Указ про заснування свята був підписаний Леонідом Кучмою. Це сталося в 1993 році.
Цю дату відзначають будівельники і працівники промисловості будматеріалів.
Якщо у вас є знайомі або родичі, які працюють на будівництві або організовують цей процес, то обов’язково привітайте їх зі святом. Це може бути електронна листівка у меседжер, телефонний дзвінок або СМС.
Факти ICTV підготували найкращі СМС до Дня будівельника 2020.
Хай на Ваше професійне свято,
Буде у Вас радощів багато.
І здоров’я у житті хай буде,
А за роботу Вам дякують люди.
Хай буде щастя, гроші, робота,
А від держави (керівництва) хай буде турбота.
Хай регулярно надходить зарплата,
І добре все буде – і в будні, і в свята!
***
Якщо хтось тай щось будує,
Тоді він чогось вартує!
Щиро вітаємо з Днем будівельника!
***
Ми живемо всі в будинках,
І не думаєм про те,
Хто зробив ці надбудови,
Хто створив це все усе.
Будівельник, наш ти милий,
Ми вітаєм всі тебе,
Ти герой наш всенародний,
Всі цілуємо тебе!
* * *
Щасливе майбутнє країні
Будуймо!
Величні будівлі для неї
Муруймо!
І в бізнесі завжди вершин
Досягаймо!
Зі святом сьогодні всіх зодчих
Вітаймо!
Календар свят на 2020 рік
В Україні щорічно відзначаються різноманітні свята. Їх розділяють на державні і неофіційні.
Перша категорія дарує українцям додаткові вихідні і відзначається на загальнонаціональному рівні, а друга просто нагадує про важливі професії або дні в історії.
Повний календар свят на 2020 рік дивіться у матеріалі Фактів ICTV.