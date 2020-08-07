8 серпня 2020 року – одна з дзеркальних дат, яка випадає в цьому році.
Нумеролог Світлана Корченко розповіла, чого не варто робити цього дня, а яких правил краще дотримуватися.
– Я б порадила дуже ретельно в цей день дотримуватися норм, рамок, правил, законів, тому що день небезпечний.
Варто трошки порушити законодавство, навіть правила дорожнього руху, і це може нести за собою якісь фатальні наслідки, – розповідає нумеролог.
Однак загалом день буде хорошим адже 8 – це символ рівноваги.
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А ось що ще краще не робити в цей день, так це укладати шлюби.
– Хоч дзеркальні дати вважаються досить гарними з точки зору написання і з точки зору візуалізації, але повторювані цифри, крім п’ятірки, завжди несуть якусь негативну енергетику.
Я б не радила в ці дати укладати шлюб – це не є гарантія довгого і щасливого спільного життя, – стверджує Світлана Корченко.
Звичайно, є винятки, але в більшості випадків шлюбі розвалюється.
Місячний прогноз на липень
Місячний календар на липень 2020 буде наповнений сприятливими і не дуже вдалими днями.
Липень – хороший місяць для реалізації важливих справ і ухвалення зважених рішень.