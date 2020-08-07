Гороскоп на 7 серпня 2020 для всіх знаків зодіаку пропонує Водоліям помилятись, Овнам працювати, а Близнюків геть не впізнає з першого разу – дуже вже вони змінились.

Овен. Вісімка посохів

Кінець робочого тижня, але Овни все ніяк не можуть заспокоїтись. І знаєте, і не треба. Якщо вас щось цікавить – з’ясовуйте, вигадуйте, втілюйте. Не варто чекати на понеділок, все цікаве робіть просто зараз.

Телець. Четвірка посохів

Тельці втомились за тиждень, і п’ятницю їм краще за все провести спокійно. Може підвернутися можливість для маленької раптової вечірки – хапайтесь за неї і святкуйте все, що завгодно. Вам просто потрібно трохи відпочинку.

Близнюки. Суд

Сьогодні Близнюкам легко прокинутися новою людиною. І цій новій людині гороскоп на 7 серпня для всіх знаків зодіаку обіцяє переважно хороше. Вам допомагатимуть всі і в усьому, щиро і не чекаючи нічого натомість.

Рак. Верховна жриця

Все навколо говорить Ракам, що потрібно діяти, і швидко. Але ось що. Якщо ваш внутрішній голос каже чекати – чекайте. Сьогодні він в у вас сильний і в основному краще розуміє ситуацію, ніж інші. Слухайте тільки його.

Лев. П’ятірка посохів

За гороскопом на 7 серпня Леви можуть почати і перемогти в якій-небудь суперечці, дружньому змаганні. Розпалити в оточуючих дух змагання, який не вгамується ще дуже довго. А можуть і не почати. Сьогодні вибір за вами. Що ви зробите – так і буде.

Діва. Рицар пентаклів

На Дів чекає розуміння, що все, що здається простим, насправді також вимагає сил та часу. Творчість, навчання, робота, стосунки, мир в душі – в усе треба вкладатися. Як тільки ви це зрозумієте і почнете – все одразу налагодиться і стане добре.

Терези. Трійка пентаклів

Вже тривалий час Терезам хочеться почати щось нове, створити щось з нуля, втілити ідею, яка давно не дає спокою. Цей день настав, втілюйте. Лише пам’ятайте, що все вийде скоріше і краще, якщо ви покличете з собою когось в цю пригоду.

Скорпіон. Справедливість

Скорпіонам гороскоп на 7 серпня вручає карту Справедливості, а з нею разом нагадування: не бійтесь говорити те, що думаєте. Коли ви праві – ви праві незалежно від того, чи образить це когось. Будьте чесними з собою та іншими, і тільки потім вже ввічливими.

Стрілець. П’ятірка мечів

Сварки і суперечки можуть провокувати сьогодні Стрільці, до того ж як спосіб врятуватись від нудьги. Подумайте про те, що ви робите. Зіштовхувати людей смішно, але тільки наслідки все одно прилетять до вас. Воно вам потрібно?

Козеріг. Дев’ятка пентаклів

Дуже складно розслабитись Козерогам. Вони хоч в розуміють, що досягли всього самі, і що мають повне право відпочити, а все одно не можуть, бояться. Дивіться: ніщо нікуди не дінеться. Вам потрібен відпочинок, щоб набратися сил і стати кращими. А тому відпочивайте так само старанно, як працювали.

Водолій. Вісімка мечів

Водолеї почуваються затиснутими з усіх сторін. Насправді єдиний, хто загнав вас у рамки – це ви. Як тільки ви дозволите собі бути трохи вільнішими, стане краще. Дайте собі право на помилку – і лещата зникнуть.

Риби. Сімка посохів

Всі довкола сьогодні знають краще, як і що правильно робити Рибам. Чиніть супротив і пам’ятайте: якщо щось і так працює для вас – значить, воно працює. Це ваше життя і ваші рішення, і тому зручно з ними має бути вам, а не всім іншим.

Гороскоп 2020 на серпень

Перша половина місяця буде дуже напруженою, але друга – принесе багато приємних сюрпризів.

Більшість знаків зодіаку відчують по-справжньому радість і щастя.

Астролог Марина Скаді склала гороскоп 2020 на серпень.

Джерело: А как вам такой расклад