Міжнародний день пива: користь напою, як його обрати та скільки він коштує

Сьогодні, 7 серпня, відзначається Міжнародний день пива. У це свято в світі пиво ллється рікою.

Почувши назву пива, на думку спадають дві речі – щастя і здоров’я.

Часто люди п’ють цей напій, коли святкують якусь щасливу подію в житті.

Деякі люди п’ють його, щоб залишатися здоровими. До речі, з цього приводу є безліч підтверджень.

Захищає очі та кістки: користь пива

Згідно з дослідженнями, доза в 350 мл пива на добу (не більше) може приносити користь завдяки вітаміну B1, який необхідний для адекватної роботи центральної та периферичної нервової систем, заявила колишній міністр охорони здоров’я України Уляна Супрун.

Пити пиво корисно літнім людям, які страждають на остеопороз, адже невелика кількість напою підтримує розвиток кісток. Справа в синтетичному силіконі, який міститься у напої, йдеться в дослідженні.

Інше дослідження показало, що одна пляшка пива, яку випивають люди в зрілому віці, захищає їхні очі, адже пивні антиоксиданти можуть запобігати пошкодженню мітохондрій.

Також пиво в організмі підвищує рівень ліпопротеїдів високої щільності в організмі, тобто “хорошого холестерину”. Про це також є дослідження.

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Ель проти портера: як обрати якісне пиво і скільки воно коштує

Більшість із нас виросли на якомусь лагері. Це чистий, свіжий і легкий напій – ідеальний варіант в сонячний день.

І хоча гарний крафтового лагер найчастіше влучає в ціль, існує величезний світ пива, який можна досліджувати.

Крафтове пиво – це найбільш сучасний український алкогольний продукт, який йде в ногу зі світовими тенденціями. Тож обирати радимо саме його.

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Ель, портер, пшеничне пиво – все це комбінується пивоварами, що людина могла знайти напій для будь-якого настрою і для будь-якого сезону.

“Гідне” крафтове пиво в Україні можна купити за 30-60 грн (0,33 л.).