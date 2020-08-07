Легкі зачіски на 1 вересня 2020 спростять життя батькам, які не хочуть вести дитину в перукарню.
Завдяки величезній кількості відео-уроків, будь-яка мама зможе заплести ті самі французькі коси не гірше спецалістів салонів.
Блогери створюють цілі канали з фото і відео простих зачісок на 1 вересня.
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Тут також є свої тренди. Наприклад, великі банти на голові у школярок більше не популярні. У моді зараз мінімалізм в прикрасах.
Факти ICTV зробили добірку легких і красивих зачісок на 1 вересня.
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Навчальний рік 2020-2021
Через пандемію коронавірусу формат навчального процесу в школі, як і раніше, залишається під сумнівом. В уряді не виключають можливість запровадження дистанційного навчання.
30 липня в МОЗ затвердили рекомендації щодо організації навчання в школах з 1 вересня.
Вони передбачають, що до роботи не допускатимуть працівників з температурою вище 37,2°C. Також директор установи повинен розробити маршрути і графік допуску учнів до школи так, щоб уникнути скупчення людей.
Відео: annalovesbraids, rascheski_airmotion, lizas_braids, sarahangius