Успіння праведної Анни 2020 припадає на п’ятницю – 7 серпня. Цього дня вшановують пам’ять святої Анни – матері Пресвятої Богородиці.

Її також називають Богопраматір.

Що не можна робити у день Успіння праведної Анни, читайте у нашому матеріалі.

Народні прикмети:

Якщо ранок видався похмурим – зима буде морозною.

Теплий і сонячний день обіцяв суворі холоди.

Дощ 7 серпня – зима буде сніжною і м’якою.

Яка погода до обіду, така і зима до грудня, а яка після обіду – така після грудня.

Лелеки в зграї збираються – зима буде холодною і ранньою.

Мурахи різко збільшують мурашники – зима буде достатньо холодною.

Вважається, що саме від дня Успіння пресвятої Анни починалися холодні передосінні світанки.

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Що не можна робити 7 серпня:

Лаятися.

Лагодити своє взуття і одяг.

Скупитися.

Пересаджувати квіти.

Залишати дитину одну в кімнаті.

Історія та традиції свята

Згідно з переказами, Анна народилася у родині священика. В юні роки стала дружиною нащадка царя Давида Іоакима.

Пара вела праведне життя, але Господь не дарував їм дітей. 50 років вони жили без нащадків, що на той час вважалося дуже ганебним.

Детальніше про історію Успіння праведної Анни та традиції дня, читайте у нашому матеріалі.