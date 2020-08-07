Як зробити пиво в домашніх умовах – два рецепти

Щоб зробити домашнє пиво не потрібно купувати міні-пивоварню та закінчувати спеціалізовані курси. Достатньо проявити кмітливість та не боятись експерементувати.

Все що потрібно це велика кастрюля, одна поїздка до супермаркету та натхнення.

Факти ICTV публікують два простих рецепти домашнього пива.

Класичне світле пиво

Рецепт класичного пива з хмелю і солоду простіший у приготуванні.

Для приготування 20 літрів потрібно:

5 кг ячмінного солоду;

20 л води;

50 г пивних дріжджів;

5 склянок шишок хмелю;

150 г цукру;

1 ложка солі.

Для початку замочіть солод і залиште на 10-12 годин. Далі настоянку потрібно посипати сіллю і кип’ятити дві години. До неї додати хміль і продовжити варити його 20 хвилин.

Так ви отримаєте пивне сусло. Його слід процідити та охолодити до кімнатної температури. Далі всипати цукру та дріжджів. Завдяки їм напій стане алкоголем і матиме традиційний запах пива.

Суміш потрібно вимішати і знову залишити настоюватись 12–18 годин. Далі розлити вміст у пляшки і через добу хмільний напій готовий.

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Класичне темне пиво

Елітні темні сорти напою цілком реально приготувати на звичайній кухні.

Для приготування 20 літрів потрібно:

20 л води;

по кг пшениці, ячменю, жита, вівса;

60 г цикорію;

0,5 кг сухого хмелю;

1 кг цукру;

цедра лимону.

Для початку треба обсмажити на сковорідці жито, пшеницю та овес. Орієнтуватись потрібно на коричневий колір. Далі їх розмелюємо до стану порошка у екстракторі або звичайній кавомолці.

Порошок змішуємо з цукром і висипаємо у 10 л води. Ставимо на вогонь на 15 хвилин. Доливши воду, додаємо усі інгредієнти за списком.

Далі варимо на маленькому вогні чотири години, доливаючи воду, яка випаровується. Важливо – вода повинна бути окропом.

Далі охолоджуємо, проціджуємо через марлю і залишаємо у темному приміщенні на 14 днів. Потім розливаємо у пляшки і залишаємо їх ще на 30 днів.

Але пам’ятайте – вживати алкоголь потрібно відповідально!

Від чого лікує пиво

Пиво може допомогти вилікувати симптоми застуди, мігрені та навіть діареї.

Також можна лікувати ревматизм та навіть скинути зайві кілограми, якщо дотримуватись пивної дієти.

Але важливо розуміти, що це народні рецепти і медицини вони не стосуються.