Сьогодні, 7 серпня, православні віряни відзначають Успіння праведної Анни, матері Богородиці. У народі цей день мав назву Ганна річна.

Слов’яни сьогодні прогнозували погоду на зиму: яка погода на Ганну до обіду, така зима до грудня; яка погода після обіду, така погода після грудня.

7 серпня іменини відзначають: Макар, Олександр, Микола, Анна.

Народні прикмети на 7 серпня

Зимою буде багато снігу, якщо сьогодні світла і тепла погода.

Зима буде холодною і ранньою, якщо вранці холодно.

Ранню зиму також прогнозують лелеки, які збираються у зграї.

Мурахи різко збільшують мурашники – зима буде достатньо холодною.

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Що не можна робити

Ті, хто лаються та скупляться цього дня, накликають на себе біду.

Заборонено ремонтувати взуття й одяг, залишати дитину одну в кімнаті та пересаджувати квіти.

Наближається Успіння Пресвятої Богородиці.

Одне з дванадцяти головних церковних свят – Успіння Пресвятої Богородиці – віряни відзначатимуть у 2020 році 28 серпня.