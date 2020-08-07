Сьогодні, 7 серпня, православні віряни відзначають Успіння праведної Анни, матері Богородиці. У народі цей день мав назву Ганна річна.
Слов’яни сьогодні прогнозували погоду на зиму: яка погода на Ганну до обіду, така зима до грудня; яка погода після обіду, така погода після грудня.
7 серпня іменини відзначають: Макар, Олександр, Микола, Анна.
Народні прикмети на 7 серпня
- Зимою буде багато снігу, якщо сьогодні світла і тепла погода.
- Зима буде холодною і ранньою, якщо вранці холодно.
- Ранню зиму також прогнозують лелеки, які збираються у зграї.
- Мурахи різко збільшують мурашники – зима буде достатньо холодною.
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Що не можна робити
- Ті, хто лаються та скупляться цього дня, накликають на себе біду.
- Заборонено ремонтувати взуття й одяг, залишати дитину одну в кімнаті та пересаджувати квіти.
Наближається Успіння Пресвятої Богородиці.
Одне з дванадцяти головних церковних свят – Успіння Пресвятої Богородиці – віряни відзначатимуть у 2020 році 28 серпня.