Рецепти коктейлів з пивом

Існує безліч рецептів коктейлів з пивом для тих, хто не полюбляє його у звичайному вигляді, або для тих, хто шукає нові поєднання та смаки.

Якщо ви не прихильник випити кухоль пива, то пропонуємо вам п’ять рецептів коктейлів, де основним компонентом є пиво.

Англійський ель малиновий

Для приготування потрібно взяти 50 мл джину, 20 мл малинового сиропу, 30 мл соку одного лайма і 400 мл світлого пива.

Спершу у келих вкидаємо лід, тоді потрібно налити джин, додати сироп і сік. Потім це все перемішати і залити пивом.

Trinity College

Для коктейлю треба по 30 мл простого та ірландського віскі. Також знадобиться 40 мл апельсинового соку, м’ята і 400 мл темного пива.

У ємність кладемо 3-5 шматочків льоду. Наливаємо туди віскі, а потім – сироп і сік. Перемішуємо і додаємо туди пиво. М’ята стане декорацією для вашого коктейлю.

Читайте: Алкоголь корисний для людини – дослідження



Шоколадний брауні

Інгредієнти: 20 мл ванільного сиропу і стільки ж шоколадного лікеру, кілька крапель шоколадного біттера і 400 мл темного пива.

Спочатку лід, потім сироп, зверху лікер. Після цього додаємо кілька капель біттера і заливаємо усе пивом. Перед вживанням перемішати.

Black Velvet

Потрібні всього дві складові – 125 мл ігристого вина і стільки ж темного пива.

Спочатку наливаємо пиво, потім – ігристе вино. Можна ще додати 20 мл ягідного лікеру за смаком.

Імбирно-цитрусовий ель

Для приготування візьміть 30 мл імбирного сиропу, 70 мл апельсинового соку і 400 мл світлого пива.

Кілька шматочків льоду + сироп та апельсиновий сік, перемішуємо і заливаємо пивом. Можна додати скибку апельсина за смаком.

Заборона вживати пиво

Надмірне вживання пива призводить до так званого пивного алкоголізму. Два літри напою діють на організм як склянка горілки, кажуть вчені.

Категорично заборонено вживати пиво дітям та підлітка, вагітним жінкам та парам, яка планують завести дитину.